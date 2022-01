Cómo encontrar trabajo en 2022

Uno de los ámbitos más afectados en la pandemia es el laboral: por ERTES; rumores de futuros ERES en grandes compañías –de los cuales algunos ya se han hecho realidad–; jubilaciones anticipadas o la dificultad a la que se enfrentan recién graduados o ciudadanos en el paro en búsqueda activa a la hora de encontrar un contrato laboral.

Numerosos reclutadores ofrecen tips o consejos para toda persona que se encuentre en búsqueda activa de empleo, pero ¿funcionan esos consejos a la hora de encontrar trabajo?

Aplicaciones como LinkedIn, InfoJobs, Job and Talent, Indeed, Infoempleo o Adecco son solo algunas de las plataformas que utilizan los ciudadanos para encontrar empleo pero no siempre es suficiente con adjuntar el currículum.

Tips para crear un currículum eficiente

Teniendo en cuenta que ya hemos considerado que un currículum tiene que ser ordenado, claro, breve y uniforme de base, puede llamar la atención dependiendo de otras variantes.

Visualmente atractivo: elige bien el diseño que vas a utilizar, dependiendo del sector al que te dediques, utiliza una buena carta de presentación.

No está de más traducir el currículum al inglés – nunca se sabe quién puede estar leyéndolo.

Destacar tu valor como trabajador con tus habilidades, logros o voluntariados a lo largo de tu carrera.

El documento siempre debe estar actualizado.

Es importante describir el puesto y el equipo en tus experiencias previas, no sólo poner el título del puesto y en qué año lo desempeñaste.

Localización de las sedes en las que has trabajado.

Incluir cifras o porcentajes significativos, siempre y cuando aporten valor.

Hay que tener en cuenta si el currículum lo va a analizar un reclutador o un headhunter: un headhunter es la persona o empresa que encuentra potenciales candidatos para el puesto que una empresa desea cubrir, mientras que un reclutador es el que trabaja en el proceso de selección y son las personas de contacto con los candidatos. El headhunter va a poner mayor atención en puntos a destacar que brillen por sí solos y el reclutador va a analizar más a fondo el CV.

Cómo ahorrar tiempo en mi búsqueda de empleo

A pesar de que la búsqueda de empleo conlleve esfuerzo, sacrificio y pérdida de tiempo, hay ciertos consejos que lo hacen más llevadero:

Preséntate a las ofertas en las que encaje tu perfil.

Se polivalente y ambicioso, no te conformes.

Fórmate en las áreas que englobe tu sector y en las que te gustaría ampliar conocimientos.

A pesar de tener un currículum para ese sector, cada posición pide unos requisitos, adapta el currículum para cada tipo de oferta.

No sólo existen ofertas abiertas para encontrar trabajo, sino que puedes utilizar las redes sociales o networking para conectar con reclutadores o directivos de empresas y hacerles llegar tu currículum. LinkedIn es una red social especializada en ello.

Prepárate y aprende a vender tu marca personal.

¿Cómo captar la atención del reclutador?

Lo primero y más esencial es estar actualizado en el sector laboral en el que buscas trabajo. No vale de nada toda la experiencia del mundo si sigues pensando en “hace cinco años…”. Lo más importante es estar informado de los requisitos, las nuevas aplicaciones y las nuevas formas de trabajo.

Debes conocer el trabajo al que estás aplicando, ya sea teniendo experiencia previa o búsqueda de información sobre el propio puesto. Las personas que van a analizar tu perfil deben ver que controlas y tienes información sobre el puesto al que aplicas.

En tercer lugar, los reclutadores tienen en cuenta la adaptabilidad de tus habilidades, es decir, la capacidad que tiene un posible candidato al puesto de adaptar sus conocimientos y habilidades a las que requiere el puesto ofertado.

Por último, uno de los puntos que tienen en cuenta son las preguntas e inquietudes sobre el puesto de trabajo. No dudes en hacer preguntas al final de la entrevista para resolver tus dudas y mostrar tu interés en pertenecer a su compañía.