Los efectos de la inflación: Amazon Prime sube los precios en España hasta un 39%

La mayoría de los Clientes de Amazon Prime han sido informados hoy mediante un correo electrónico donde se les indica el incremento de los precios, así como las razones que el gigante de comercio electrónico les han llevado a tomar tal decisión.

El servicio Amazon Prime se ha establecido en España como uno de los más utilizados entre las tiendas online. Pero es que ofrece mucho más, como por ejemplo dar acceso a vídeo y música en streaming: Pues bien, si eres de los que tienen una cuenta, debes saber que la compañía liderada por Jeff Bezos ha decidido incrementar el precio de su suscripción.

Mediante un correo electrónico a la base de clientes en España, se ha comunicado la decisión que incrementa su precio en un euro más al mes, pasa de 3,99€ a 4,99€. Y la cuota anual de 36€ ahora pasa a ser de 49,99€.

Esta será la segunda subida de precios de Amazon. En 2018 la tarifa anual pasó de 19€ a prácticamente duplicarse: 36€

No es una cantidad muy significativa, si se prorratease en el tiempo el incremento anual hubiera sido de un 5% anual pero lo cierto es que puede notarse en algunas economías domésticas. Hay que decir que desde hace un tiempo se venía especulando con que esto ocurriría, y finalmente ha sucedido.

En el resto de Europa es más caro el servicio

Parece que la política de Amazon Prime está vinculada, entre otras cosas a la geografía, así España e Italia tienen los mismos precios si bien el resto de la UE se incrementa hacia el norte.

Los precios anuales para el resto de Europa son los siguientes:

Reino Unido: de 79 a 95 libras esterlinas (+20%)

Francia: de 49 €a 69,90€ (+43%)

Alemania: de 69€ a 89,90 €euros (+30%)

Italia: de 36€ a 49,90€ (+39%)

EEUU en la actualidad 139 dólares.

Teniendo en cuenta que desde 2018 no se producía un incremento de la cantidad que se pagaba por ser parte de Amazon Prime, y beneficiarse de todo lo que incluye, hay que decir que esta no es precisamente una de las compañías que abusa en lo que tiene que ver con cambiar los precios en los servicios que ofrece que va desde una plataforma de vídeo que está entre las mejores que existen; pasando por tener un espacio para guardar fotos en la nube; y, como no, el poder realizar pedidos sin costes de envío y tener acceso a algunas ofertas de forma anticipada en la tienda online.

También sube la tarifa de estudiantes

Además, en el caso de la cuenta de estudiantes, también los precios subirán.

Este pasará de 1,99€ a 2,49€ euros mensuales o de 18€ a 24,95€ al año, un aumento equitativo en proporción a lo que lo hacen los planes estándar del servicio, por lo que este cambio afecta a todos por igual.

Cuándo se producirá la subida de Amazon Prime

El próximo día 15 de septiembre se comenzará a aplicar el aumento de precio de la suscripción, y se realizará de forma automática tanto para los que se den de alta en Amazon Prime como para los que tengan que acometer una renovación.

No se retirará el soporte a ninguno de los productos que ofrece la tienda online en su suscripción y, lo cierto, es que la cantidad no es tan potente como la que sufrieron no hace mucho en EEUU, donde se incrementó el coste en 20 dólares anuales.

Los motivos que se han esgrimido por parte de la compañía para el aumento de precio son una mejora de lo que ofrece, como por ejemplo contenidos de mayor calidad en su plataforma de vídeo en streaming y, además, más opciones en sus tiendas como el poder realizar pedidos de comida fresca en algunas ciudades. Además, la inflación también está detrás de esta decisión, según Amazon, lo que le lleva a realizar la misma operación en otros países como Italia, Francia o Reino Unido.

¿Afectará la subida a los ingresos de Amazon?

Evidentemente, cabe la posibilidad que algunos usuarios no deseen mantener el servicio con el aumento de precio, ya que la inflación también les afecta a ellos, pero la cantidad es posible que pueda ser asumida por muchos.

Más si se tiene en cuenta todos los beneficios que ofrece Amazon Prime que son muchos y que puedes conocer en este enlace (donde también tienes acceso al uso que has dado a tu suscripción y, de esta forma, podrás valorar de forma clara si te amortiza o no aguantar el nuevo precio del servicio).