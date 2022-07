Fallece el granadino Antonio Ibañez después de luchar durante un año contra el cáncer

Antonio Ibáñez era un actor y artista español que era conocido por haber hecho pequeños trabajos en series como Aída, La que se avecina o Arrayán.

Han sido sus seres queridos por medio de su cuenta de Instagram los que han confirmado con un bonito mensaje que ha fallecido a los 34 años.

Ibáñez llevaba un tiempo luchando contra el cáncer y sus redes sociales han sido testigos de todo el proceso. "He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenia muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros.

Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa". ha escrito en su Instagram.

El actor que da vida a Coque Calatrava en 'La que se avecina', serie en la que Antonio Ibáñez participó hace seis años metiéndose en la piel de un ligue de Judith Arias (personaje que interpretaba Cristina Castaño), ha escrito este mensaje para darle un último adiós a su compañero de profesión: "Que rabia... Parece que los malos no se van nunca y tú te vas muy pronto.

La última vez que te vi estabas muy bien. Me quedo con ese recuerdo. ¡Qué injusto!".

Otros actores, artistas y fans han lamentado la muerte de Antonio Ibáñez en los comentarios de esta publicación, en la que han recordado con mucho cariño al actor, pintor y modelo granadino, le han dado pésame a su familia y han asegurado que nunca le van a olvidar.

Durante su carrera, Ibáñez hizo teatro (su último papel fue en Caníbales, en 2019), televisión (participó también en La que se avecina y El Ministerio del Tiempo) y cine (Chicas paranoicas y Gabriel, entre otras).

Por el camino, probó suerte en la India, donde fue uno de los primeros actores españoles en tratar de trabajar en la industria de Bollywood.

Ibáñez, además, era licenciado en Bellas Artes en la Universidad de Granada y pintaba. Según su página web personal, un marchante de París vende sus lienzos.

Tras terminar su carrera, Ibáñez empezó a formarse como actor en varias escuelas de interpretación de Madrid, incluida la de Juan Carlos Corazza.