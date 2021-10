Por qué ‘El juego del Calamar’ está teniendo tanto éxito

La serie surcoreana de la que todo el mundo habla, ‘El Juego del Calamar’, está superando las expectativas que tenía el gigante Netflix. Ha llegado tan lejor que ha batido el récord que había conseguido ‘Los Bridgerton’ como la serie más vista de la historia del gigante, con un total de 111 millones de espectadores antes de llegar al mes de emisión.

La razón del éxito obtenido

Hwang Dong-huyk ha sido el desarrollador de la serie que ha conseguido revolucionar al mundo desde el 17 de septiembre – fecha de estreno – y se ha convertido en un fenómeno cultural. La idea se le ocurrió en 2008 pero hasta más de una década más tarde, no lo ha podido hacer realidad. El propio creador ha hablado con el medio The Korea Times y ha explicado: “se alinea con los deseos de llevarse el premio gordo con cosas como las criptomonedas, los bienes inmuebles o las acciones: por eso empatizan”. Un tema en auge en la actualidad de los ciudadanos: inversiones en activos digitales, en bolsa o movimiento del dinero en cualquier tipo de premios como la lotería. Además, los protagonistas de la serie describen una parte de la sociedad y la manera de vivir en Corea del Sur.

Tal éxito y fama entre los espectadores ha derivado en que por una parte ha sido todo un escaparate para el creador, pero por otra parte ha recibido críticas, acusaciones de plagio o quejas a la productora.

Polémica con la traducción

Muchos traductores profesionales se han manifestado en contra de la forma en la que Netflix ha elegido traducir esta serie: en lugar de contratar a traductores para realizar el trabajo, han elegido una vía más fácil, siendo una traducción poseditada.

Esto tiene unos costes de producción menores, lo que hace que las tarifas de los productores se abaraten. Lo han realizado con una herramienta de traducción automática, copiando el guion en inglés y traduciéndolo a sus respectivos idiomas de cada país. Algo que ha generado controversia en el gremio ya que la empresa distribuidora y los productores mantendrían sus ganancias pero recortando gastos de otros departamentos.

Tras el estreno de la serie, muchos profesionales se han dado cuenta de que había fallos en el guion, traducciones mal realizadas o acciones en el propio capítulo que no se entendían del todo debido a estos fallos en el texto. Desde ATRAE (Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España) han querido lanzar un comunicado a las plataformas audiovisuales: “Como traductores no entendemos cómo se puede dejar no solo esta, sino cualquier obra, en manos de un algoritmo de traducción que produce resultados deficientes que, posteriormente, tiene que corregir un profesional por una tarifa irrisoria”.

Ha resultado ser una de las mayores inversiones

Con la inversión por capítulo de entre 1,5 y 2,5 millones de euros, un total de 20 millones de euros invertidos en toda la temporada (23 millones de dólares), es una cifra que se ha visto superada en las ganancias que ha obtenido, debido al gran éxito mundial que está teniendo.