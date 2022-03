¿Qué se puede mejorar en las Fuerzas Armadas con los 7000 millones propuestos por el Gobierno?

Si, actualmente, el Gobierno gasta un 1,4% del PIB en Defensa, haciendo los cálculos correspondientes con el aumento de gasto previsto hasta el 2%, la cifra ascendería en torno a los 7.200 millones de euros. El borrador que se planea esté listo para septiembre aclarará el destino de esta inversión, ya que se planea que el presupuesto entre en vigor a partir del próximo año. Hasta entonces solo podremos hablar de las prioridades y objetivos susceptibles de ser actualizados o mejorados atendiendo a las necesidades establecidas por la Emad (Estado Mayor de Defensa), en conjunto con los Ejércitos y la Armada.

El deseado caza F-35

F-35.

Se trata de una vieja pretensión de la Armada. Desde esta división se busca modernizar la flota de aviones Harrier, los cuáles tienen una fecha de "caducidad" en el 2030. con la intención de no perder la capacidad de proyección a tierra. El modelo F-35B es uno de los cazas habilitados para despegar desde el buque LHD Juan Carlos I, gracias a su capacidad de despegue vertical. Se trata de uno de los modelos más avanzados actualmente en cuanto a poderío aéreo se refiere y podría entrar fácilmente en nuestra lista de Los 5 aviones de combate más avanzados del mundo.

Recuperar la guerra electrónica

El B-707 de Guerra Electrónica del Ejército del Aire, bautizado como 'La Reina del Espectro'.

Hace siete años que se retiró a La Reina del Espectro. Así se conocía coloquialmente al Boeing 707 de la guerra electrónica del Ejército del Aire, capaz de detectar y perturbar las comunicaciones y sistemas de radar del enemigo. Durante estos años, debido a la crisis y a los recortes no se ha podido reemplazar. Urge hacerlo porque como ya hemos podido observar en los conflictos más recientes, un ataque electrónico siempre precede a los bombardeos aéreos, ya que permite desarticular los radares enemigos, desarticular su red de mando y control, etc. Actualmente, el Ejército del Aire no dispone de un modelo similar ni específico para estas misiones.

Actualización de la parrilla antiaérea

Sistema de artillería Teruel. (Foto: Ministerio de Defensa)

Es sin duda uno de los medios que más necesita una inversión económica. El sistema Hawk está a punto de terminar su ciclo de vida (lleva más de 50 años) y por la falta de presupuesto no ha podido ser sustituido, al contrario, se ha ido alargando con continuas actualizaciones. No obstante, recuperar un sistema de cohetes múltiples, como el ya extinto Teruel debería ser una de las tareas principales. Éste modelo dejó de operar en el año 2011 al haber llegado al final de su vida útil. De desarrollo español, este equipo consistía en un lanzador de cohetes ubicado en un camión Pegaso con una cabina blindada y que montaba dos "cajas" de 40 misiles en total y que podía lanzarlos todos en menos de un minuto. Actualmente, la Dirección General de Armamento y Material ya trabaja en un sistema nacional de cohetes en colaboración con un tecnólogo extranjero.

Modernización de blindados

Carro de combate Leopardo.

El Ejército de Tierra necesita modernizar su flota de carros de combate. Si bien es cierto que en los últimos tiempos ha incorporado nuevos aparatos, como es el caso del VCR 8x8 (vehículo de combate sobre ruedas) del que se prevé haya casi mil unidades, aún es necesario mejorar el blindaje de estos tanques. Los combates urbanos en Ucrania han demostrado que carros de combate como el Leopardo pueden verse desactualizados en este tipo de enfrentamientos, donde lanzagranadas, drones y demás armas contra blindados pueden dejarlos fuera de juego en cuestión de minutos. Esto ya ha alertado a nuestro Ejército de Tierra que ha manifestado la necesidad de mejorar la protección de estos modelos, además de aumentar la cantidad.

La Armada también necesita una parte de esta inversión

Diseño de la futura fragata F-110.

Pasamos ahora a nuestros mares donde hay varios frentes abiertos. Por un lado, en Ferrol, ya se trabaja en la construcción de las nuevas fragatas F110, un modelo que pretende sustituir a los buques de la clase Santa María al finalizar su vida operativa en 2025. Al mismo tiempo, los modelos F100, de categoría Álvaro de Bazán y con función antiaérea, necesitarían modernizarse con la inclusión de sistemas de combate Aegis estadounidense y mejoras para el combate, en general.

Buque Tofiño. (Foto: Wikipedia).

Otros destinos posibles de este soplo monetario podrían ser la renovación de la flota de buques hidrográficos, destinados a actualizar las cartografías náuticas de España. Es un programa que ya está en marcha y que contempla la adquisición de tres nuevos buques y cinco lanchas para remplazar modelos ya obsoletos.