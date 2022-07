¿Qué es el calzado vegano? aunque lo llaman calzado "sostenible"

Tras superar las últimas barreras en cuanto a materiales y terminaciones la sostenibilidad está garantizada, la moda del zapato vegano se ha perfeccionado hasta límites donde es complicado reconocer una prenda al uso -por ejemplo, de piel- a uno elaborado con nuevos materiales procedentes del reciclaje es lo que se ha dado en llamar veganismo.

La industria del calzado se caracteriza por ser una de las que mayor impacto tiene sobre el medio ambiente (medioambiente). Las estadísticas señalan que, al menos, 24.000 millones de zapatos y zapatillas se producen anualmente en todo el mundo, los cuales en su gran mayoría suelen ser reemplazadas rápidamente a consecuencia de las tendencias de la moda.

A partir de residuos marinos como en las suelas de los zapatos, tecnologías patentadas como el nobuk, usando tintes naturales, o reduciendo los niveles de gasto de agua en zapatos clásicos, estas son las principales novedades que se han impuesto en un estilo de vida más sostenible (también) a la hora de adquirir calzado.

En ese sentido, la sociedad cada vez es más consciente del valor de la sostenibilidad hoy en día, por lo cual el calzado vegano o sostenible se mantiene en continuo auge, no solo por el beneficio que aporta al planeta, sino también por la posibilidad de encontrar en el mercado opciones cómodas, versátiles y duraderas.

¿Qué tiene de malo el cuero para el medio ambiente?

La justificación medioambiental del cuero vegano es análoga a la del vegetarianismo en términos de sostenibilidad. La cría de animales por su piel requiere la eliminación de árboles para hacer sitio a los pastos, así como una alimentación que requiere mucha energía y el uso de antibióticos, que acaban en el suministro de alimentos.

El tratamiento químico de las pieles de los animales, a menudo conocido como curtido, es necesario para evitar que se degraden. A menudo se emplean productos químicos como el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco y el cromo, que tienen el potencial de filtrarse al suelo y al agua en cantidades que son cancerígenas para los seres humanos.

La revista Science Direct clasifica las empresas de cuero como uno de los diez mayores problemas de contaminación tóxica del mundo.

Las organizaciones medioambientales y las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el negocio del curtido en otras naciones, especialmente en los países en desarrollo.

¿Cuál es la definición de calzado vegano?

Los zapatos veganos son aquellos en los que no se ha dañado a ningún animal durante el proceso de fabricación. No se han utilizado subproductos animales. Además, no incluye ningún producto que haya sido probado en animales.

En consecuencia, no se incluyen muchos de los materiales que se utilizan tradicionalmente en la fabricación de zapatos. Por ejemplo, el cuero, las colas, la piel, la lana, etc.

Sin duda, la selección de zapatos sostenibles se ha ampliado y sigue ampliándose a lo largo de los años. Los zapatos veganos no sólo están hechos de cuero sintético, sino también de cuero auténtico.

En realidad, la tecnología de los materiales ha progresado mucho, y ahora hay una amplia oferta de zapatos completamente veganos, sobre todo en el calzado de estilo de vida activo.

¿Son los zapatos veganos respetuosos con el medio ambiente?

Muchos consumidores veganos valoran mucho que sus compras no incluyan ningún producto de origen animal, sobre todo por razones éticas.

Los cueros sintéticos, por otra parte, suelen estar basados en el petróleo, y su creación requiere el uso de productos químicos nocivos. El material a base de petróleo PVC o cloruro de polivinilo, a veces conocido como «plástico venenoso», es un sustituto del cuero muy popular en la industria y ha sido apodado «el plástico venenoso». El PU, un polímero plástico sintético, es otra opción. Es más suave, más maleable y menos venenoso que el PVC, por lo que es una buena alternativa a éste.

Peor aún, algunas imitaciones de cuero están compuestas de cloruro de polivinilo (PVC), que incluye ftalatos, que son aditivos químicos que se han relacionado con una serie de problemas de salud.

Algunos cueros veganos están hechos de corcho o algas, mientras que muchos sustitutos comerciales del cuero están hechos de una combinación de algodón y poliuretano. A pesar de que el poliuretano dista mucho de ser benigno para el medio ambiente, es menos dañino que el PVC.

Por otro lado, el tema de si un material es el más respetuoso con el medio ambiente para el calzado tiene más matices que la cuestión de si se utilizan materiales naturales o sintéticos. Las pieles veganas creadas a partir de materiales naturales son extremadamente raras y difíciles de conseguir. Es posible descubrir artículos respetuosos con el medio ambiente producidos a partir de materiales como el corcho, las hojas de piña o las algas, pero son más difíciles de conseguir.

Algunas empresas han ideado procedimientos de reciclaje de circuito cerrado que permiten a los consumidores devolver los zapatos gastados, a pesar de que muchos de los materiales sintéticos utilizados para producir zapatos veganos proceden de productos petrolíferos. Las partes de los zapatos se utilizan para fabricar pares de zapatos completamente nuevos.

¿Qué hace que un zapato sea sostenible?

El método de fabricación del cuero es peligroso para los animales, el medio ambiente y las personas que trabajan en la industria de producción del cuero. Los que se benefician de la angustia y la miseria de los demás son los principales benefactores de este sistema.

Sin embargo, la buena noticia es que hoy en día existe una amplia variedad de opciones de cuero vegano sostenible que tienen cualidades comparables a las del cuero sin causar ningún daño al medio ambiente ni a los animales. El cuero vegano es cada vez más popular.

Ventajas del calzado vegano o sostenible frente al convencional

En los últimos años, jóvenes y adultos optan por zapatillas y zapatos sostenibles caracterizados no solamente por ser respetuosos con el medioambiente, lo cual es su valor más destacado, sino también por ofrecer un amplio número de ventajas en comparación con el zapato convencional.

Usar zapatos veganos representa la oportunidad de adquirir una opción de calidad, duradera y además cómoda. Esto se debe a que los fabricantes de este tipo de calzado se han enfocado en cumplir todas las normas de sostenibilidad, sin dejar de lado la prioridad de ofrecer un zapato o zapatilla que se ajuste a las necesidades de moda, confort y otros estándares de calidad.

Asimismo, el calzado vegano destaca por ser transpirable, lo cual evita el sudor y mal olor en los pies, aspecto que resulta muy común en zapatos elaborados con materiales sintéticos.

Por otro lado, el uso de materia prima orgánica en su fabricación contribuye a disminuir el riesgo de alergias generado por los químicos incluidos en la elaboración de calzados convencionales.

La variedad y el estilo es otro de los aspectos que distingue el calzado ecológico, ya que las empresas han mantenido el objetivo de ofrecer ilimitadas alternativas. Su catálogo tan variado permite a los consumidores encontrar opciones para cualquier ocasión.

¿Cómo saber si un par de zapatos veganos es auténtico?

Puede ser difícil distinguir entre los zapatos veganos respetuosos con los animales y las zapatillas no veganas. Esto es especialmente cierto dado el gran número de zapatos no veganos disponibles. Dicho esto, la cuestión sigue siendo cómo se puede saber si una empresa está utilizando cuero real o cuero sintético al crear sus zapatos.

La mayoría de las marcas y fabricantes de zapatos ponen etiquetas en sus zapatos que informan sobre los materiales que se han utilizado para fabricarlos. Por ello, antes de comprar los zapatos, asegúrate de que las etiquetas están en buen estado.

De este modo, también podrás desprenderte de cualquier zapato fabricado con pieles de animales, plumas, pelaje, cuero o lana. Dado que los zapatos veganos están hechos de fibras y tejidos sintéticos artificiales, opta por los de PU, PVC, algodón, goma o corcho en lugar de los de cuero o gamuza.

Algunas empresas utilizan además símbolos para identificar los materiales utilizados en los zapatos, como cuero, textil, cuero recubierto y otros materiales. El cuero recubierto y el textil, por ejemplo, siguen la regla del veganismo e incluyen los símbolos del textil y el diamante, respectivamente, en sus diseños.

Además, debes prestar mucha atención a las suelas y los forros interiores de los zapatos que compres. Por ejemplo, algunos zapatos pueden tener una parte delantera de cuero falso pero una zapatilla forrada de lana en su interior.

A medida que aumenta la popularidad de los productos aptos para veganos, incluso las empresas de gama alta están recurriendo a opciones más ecológicas para satisfacer la demanda de los consumidores.

Han sustituido el shearling por plásticos de PU, la piel de serpiente por resina, las pieles por falsas pieles y el ante por imitación de ante en lugar del auténtico.

Zapatos veganos para hombres y mujeres

Como en la mayoría de las compañías dedicada a la fabricación y venta de productos ecológicos y veganos, también en la industria del calzado se ofrece una amplia gama de zapatos ecológicos para hombres y mujeres, cuya variedad de modelos y diseños le permite adaptarse a los gustos y estilos de toda la población.

Dentro de la lista de opciones que se ofrece, es posible encontrar sneakers, botas, sandalias y tipo camping, entre otros. Además, en la categoría de complementos es posible encontrar accesorios para combinar, también elaborados con materia prima 100 % sostenible.

Además, muchas empresas se distinguen por contar con certificaciones como PETA y Animal Free, aspecto que avala la fabricación y comercialización de productos 100 % veganos y en cuya elaboración no se ha utilizado ningún elemento obtenido de animales.