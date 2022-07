Quién es Patxi López

Patxi López es un político español que desde 2002 hasta 2009 ocupó el cargo de secretario general del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE) y Lehendakari del Gobierno del País Vasco desde 2009 hasta 2012. En 1985 fue secretario general del PSE-PSOE. Es socialista desde 1997 que se afilió

El sábado, salvo sorpresa de última hora será el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados en sustitución de Héctor Gómez que a partir de mañana será un diputado más sin poder alguno.

Primeros años y educación

Nació en Portugalete el 4 de octubre de 1959, en el seno de una familia obrera de la margen izquierda bizkaina, y estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco.

Creció con sus padres desterrados por la dictadura franquista y pasó la adolescencia viendo en casa a muchos dirigentes socialistas de la clandestinidad (Ramón Rubial, Felipe González, Carmen García Bloise…), por lo que pronto creció su compromiso socialista.

Formación

Patxi López empezó a estudiar Ingeniería Industria en la Universidad del País Vasco, pero no llegó a terminar la carrera abandonándola a los 28 años para ser Diputado del Congreso.

Experiencia profesional

La experiencia de Patxi López está limitada a la política, pasando de secretario de Acción Política Ciudadanía y Libertados del PSOE, por Lehendakari del Gobierno Vasco hasta secretario general del PSE-EE-PSOE.

Además, ha sido diputado de las Cortes Generales y miembro del Parlamento Vasco.

Este es el detalle de su carrera "profesional" que se ha limitado al entorno político en exclusiva. No se le conoce, más allá de sus hobbies, actividades profesionales no relacionadas con la política. Se puede afirmar, por tanto, que no ha ejercido sus estudios fuera de la política.

Su principal afición es la música y es un gran coleccionista de vinilos y CD's de música. Destaca su agnosticismo declarado que le ha marcado de manera muy importante desde su infancia.

Trayectoria política

Desde 1997: afiliado al Partido Socialista de Euskadi

1985: secretario general del Partido Socialista de Euskadi

Desde 1987 a 1989: diputado por Vizcaya en el Congreso de los Diputados por el PSOE.

Desde 1991 a 1995: secretario de la secretaría de organización del PSE-EE

Desde 1995 a 1997: secretario de la secretaría institucional de los socialistas vizcaínos

1997: secretario general del PSE-EE de Vizcaya

2002 a 2014: secretario general de la Secretaría general Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra

2009 a 2012: lehendakari del Gobierno Vasco por el PSOE.

2016: presidente del Congreso de los Diputados.

Desde 2016: diputado por Vizcaya en el Congreso de los Diputados por el PSOE.

Del 2071 al 2021: Fue presidente del Comité Federal del PSOE.

Desde 2019 : presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados por el PSOE.

En 2020 : presidente Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la crisis del Covid-19 por el PSOE.

2019: Problemas de salud

Durante las sesiones más largas y concurridas del Congreso, Patxi López era en los últimos años uno de los habituales ‘tertulianos’ en los corrillos que se forman en el patio del complejo de la cámara baja para fumar en algún receso.

En la sesión constitutiva de la XIII Legislatura, el ex lehendakari vasco se dejó ver en estos corrillos junto a ministros y diputados socialistas, pero en esta ocasión no se llevó ni un cigarrillo a los labios.

¿El motivo? López explicó a algún amigo que este martes cumplía “tres meses y siete días” sin fumar.

Dejó este hábito por motivos de salud, ya que recientemente le colocaron en el corazón un "stent", una prótesis que corrige un estrechamiento vascular. Patxi López asegura que los primeros días, las primeras semanas sin tabaco, “fueron jodidas”. Pero ya se va acostumbrando.

Poco a poco. Eso sí, aún ahora se acerca a esos corrillos de fumadores para al menos oler el humo del tabaco.

2020: Fallida Comisión de Reconstrucción social y económica

En el nuevo órgano parlamentario se pretendía centrar los objetivos del proceso necesario para levantar la economía del país tras la crisis del coronavirus.

El expresidente del Congreso y diputado socialista Patxi López fue elegido presidente de la nueva comisión para la reconstrucción social y económica constituida en la Cámara Baja.

López había sido elegido en votación a mano alzada mediante voto ponderado por mayoría simple, en concreto por 165 sufragios, en pugna con la candidata del PP y también expresidenta de la Cámara, Ana Pastor, que obtuvo 91; hubo 37 votos en blanco.

Su elección se produjo en segunda votación, ya que en una primera, con igual respaldo, no había conseguido la mayoría absoluta de 176 sufragios exigida para su designación.

El grupo parlamentario de Vox, que había pedido que las votaciones se celebraran de forma secreta, mediante papeleta en urna, anunció que no participaría en ellas al considerar que se había vulnerado el procedimiento.

Como vicepresidente primero resultó elegido el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, con 157 votos procedentes del PSOE y también de su grupo parlamentario, que a su vez había apoyado la candidatura de López para encabezar la Mesa de la comisión.

Ocupó la vicepresidencia segunda el diputado del PP Guillermo Mariscal, gracias a 92 votos, los del grupo popular además de Coalición Canaria y Foro.

También resultaron elegidas secretaria primera la diputada socialista María Luz Martínez Seijo, con 157 apoyos, y la diputada del PP Isabel Borrego Cortés, con 92.

Los votos en blanco de las sucesivas votaciones correspondieron a los grupos de Ciudadanos y ERC, así como a EH Bildu y Junts per Catalunya.

En este nuevo órgano parlamentario, constituido bajo presidencia de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se pretendía centrar los objetivos del proceso de reconstrucción del país tras la crisis del coronavirus.

El grupo socialista era el mayoritario en la comisión, con 13 diputados, y le seguía el PP con nueve; Vox con cinco; Unidas Podemos con cuatro; ERC con uno; el Plural con cuatro; Cs con uno; PNV con uno; EH Bildu con uno; y el Mixto con siete.

Sánchez agota el listado de nombres y tira de banquillo

Es obligado subrayar que nunca en sus distintas funciones Patxi López ha conseguido tener éxito.

Hay que recordar que llegó a ser lehendakari, gracias al apoyo que le prestó el dirigente del PP Antonio Basagoiti al que nunca agradeció su respaldo, y que no fue capaz de mantener la lehendakaritza más allá de una legislatura, que recuperó el PNV en las siguientes elecciones.

También fue presidente del Congreso en la XI legislatura, una presidencia breve puesto que no duró más de seis meses, cuando fue sustituido por Ana Pastor. Pero su paso por la presidencia de la Cámara dejó la impresión generalizada de que aquel cargo le venía muy grande.

Ahora le servirá a Pedro Sánchez para vender cualquier cosa que se pueda plantear en el Congreso: él ha sido uno de los grandes defensores de los acuerdos con Bildu en torno a la política general y en concreto en torno a la ley de Memoria Democrática, cuya defensa pasará ahora a manos de Miquel Iceta, otro de los veteranos con los que el presidente del Gobierno ha decidido contar para que haga la apología de una ley que cuenta desde el inicio con el rechazo radical de una buena parte de la población interesada en estos asuntos, que no es toda.

En definitiva, vuelven los veteranos porque no hay recambios en el PSOE. Y no hay recambios porque Pedro Sánchez ha laminado a su partido y lo ha convertido en una cáscara hueca.

Y ahora que lo necesita no tiene dónde acudir que no sea lo que queda de esa vieja guardia que ha logrado sobrevivir a una política devastadora.