Razones por las que el teletrabajo sobrevivirá a una recesión

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha llevado a millones de estadounidenses a trabajar desde casa por primera vez. Si hay otra recesión, el teletrabajo no desaparecerá. Nick Bloom, economista de la Universidad de Stanford, uno de los principales expertos en trabajo remoto y cofundador de WFH Research, donde él y su equipo publicaron todos sus hallazgos sobre el trabajo remoto. Incluso cuando se levantan las restricciones por la pandemia, muchas empresas continúan adoptando acuerdos de trabajo totalmente remotos o híbridos. Según una encuesta realizada en junio a más de 21 000 estadounidenses por WFH Research, el 15 % de los empleados de tiempo completo siempre trabajan de forma remota, el 30 % son híbridos y el 55 % restante trabajan en persona. Si bien estos números están muy por debajo de los máximos al comienzo de la pandemia, se han mantenido casi estables durante los últimos seis meses.

Con las ofertas de trabajo acercándose a un máximo histórico durante el año pasado, los trabajadores han aprovechado sus nuevas ventajas al dejar sus trabajos y unirse a los grandes abandonos. Muchos aprovechan esta situación para exigir acuerdos de trabajo flexibles y atraer y retener talento. Las empresas a menudo están de acuerdo con esto, ya sea que estén de acuerdo o no. Sin embargo, la dinámica del mercado laboral podría cambiar si la inflación sigue siendo candente y las subidas de tipos de la Fed no consiguen el "aterrizaje suave" esperado. Si los despidos se vuelven comunes y el poder vuelve a estar en manos de la empresa, es posible que estén más dispuestos a exigir el regreso al trabajo y deshacerse de los que no cumplen. Sin embargo, Nick Bloom, quien ha consultado a cientos de directores ejecutivos y gerentes, cree que el trabajo remoto no desaparecerá si el ciclo económico empeora, y su trabajo de investigación desde el hogar abarca casi 20 años.

Aumenta la productividad

Si bien hay otros estudios que respaldan esta afirmación, algunos estudios afirman lo contrario: el trabajo remoto reduce la productividad. Los escépticos tienden a centrarse en los desafíos de la incorporación remota y la capacitación de empleados más jóvenes, y el hecho de que el trabajo remoto reprime las interacciones en persona y entre equipos que fomentan la creatividad y la productividad.

Respeto por la diversidad

Una encuesta de WFH Research 2021 de noviembre de 2021 de más de 10 000 trabajadores de 5 países, incluido EE. UU., muestra que el 86 % de los encuestados hispanos/latinos prefieren arreglos híbridos o completamente remotos. El 81% de los encuestados asiáticos/asiático-americanos y afroamericanos y el 75% de los encuestados blancos dijeron lo mismo.

Mirando hacia delante

La recesión podría crear "un pequeño viento en contra" para el trabajo remoto, dijo que aún no ha visto ninguna señal en los datos. Durante los próximos años, Bloom espera que la tecnología que respalda el trabajo remoto continúe desarrollándose, lo que cree que solo hará que el trabajo remoto sea más atractivo para los trabajadores y sus empleadores.

Felicidad de los trabajadores

Los empleados se ahorran costes al no ir a la oficina, de este modo están más motivados a la hora de hacer su trabajo. Se descubrió que los trabajadores estadounidenses valoran los arreglos de trabajo mixto aproximadamente tanto como un aumento salarial del 5 %, lo que sugiere que estarían dispuestos a aceptar un recorte salarial del 5 % para trabajar desde casa 2 o 3 días a la semana.