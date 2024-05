Rishi Sunak convoca elecciones generales para el 4 de julio

El primer ministro ha anunciado elecciones anticipadas de verano y la fecha pondrá a los partidos en campaña durante seis semanas.

El primer ministro confía en que la mejora en la inflación y las deportaciones de inmigrantes a Ruanda favorezcan el voto a los conservadores. Las encuestas dan una cómoda victoria a la oposición laborista

"Las cosas sólo pueden ponerse mejor". Si Rishi Sunak se proponía hacer que la gente sintiera lástima por él, lo logró de manera brillante. De lo contrario, fue difícil encontrar algún elemento redentor en ese discurso.

En primer lugar, la óptica. Sunak se empapó y parecía miserable. Si crees en los dioses del tiempo, ellos claramente votan al Partido Laborista. Y quienquiera que estuviera tocando 'Las cosas sólo pueden mejorar' en un altavoz en Whitehall casi lo ahogó por completo (ahogado es la palabra clave hoy en día). La legislación conservadora que se suponía prohibiría las protestas ruidosas claramente no funcionó tan bien como pretendía Priti Patel .

Tras el anuncio, supimos la fecha de las elecciones, pero Sunak no intentó explicar por qué las convocó para el 4 de julio, cuando hasta hace muy poco había estado planeando unas elecciones de otoño. No había necesidad real de una explicación, pero hubiera sido bueno tenerla. Algunos comentaristas describen esto como una “apuesta”. Pero eso implica que espera un resultado positivo. Esto se siente más como una capitulación, un reconocimiento de que todas sus otras opciones son peores.

Sunak estuvo en su momento más popular cuando anunció el plan de licencia como canciller, y convirtió esto en el centro de su discurso ante el electorado. Pero se encontraba en un terreno mucho más débil cuando hablaba de políticas más recientes. "Estamos deteniendo los barcos con nuestra asociación con Ruanda y nos aseguraremos de que la próxima generación crezca sin fumar", dijo. Pero los barcos no se detienen, y es casi seguro que la legislación para crear una generación libre de humo no se convertirá en ley, porque las elecciones se celebran ahora.

Sobre el Partido Laborista, dijo que no se puede confiar en Keir Starmer y que el Partido Laborista no tiene un plan. Pero el Partido Laborista tiene un plan, como admitieron los conservadores la semana pasada cuando publicaron un documento de 20 páginas sobre su coste. Y toda la evidencia de las encuestas sugiere que la gente no le tiene miedo a Starmer y que confían en él más que en Sunak.