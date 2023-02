La tensión entre Justicia e Igualdad se dispara y los reproches públicos saltan a la palestra por la Ley del 'solo sí es sí'

La tensión entre los socios de Gobierno se dispara. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha pronunciado por primera vez en público desde que se presentó la Proposición de Ley del PSOE para volver al Código Penal anterior a la ley del "sólo sí es sí". La artífice de la norma se ha despachado contra la artífice del intento de corrección: la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Montero ha asegurado en los pasillos del Senado que "hay una propuesta encima de la mesa que quiere volver al esquema de la violencia o intimidación". La titular de Igualdad ha añadido que se "trata de volver al Código Penal de La Manada" y ha cargado contra el PSOE. "Es un Código Penal basado en la violencia o intimidación que suponía que a las mujeres se les preguntase si habían cerrado bien o las piernas o resistido", ha añadido.

Después de que el PSOE se levantara de las negociaciones con su socio de Gobierno sobre la reforma del ‘solo sí es sí’, cada parte ha comenzado a dar la batalla por el relato. Este martes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha concedido una entrevista en la Cadena SER para explicar los puntos de la proposición que han presentado en el Congreso para modificar la norma y ha afirmado que “con una herida basta” para demostrar violencia en los casos de agresión sexual, lo que ha provocado la reacción airada de los dirigentes de Podemos, que han salido en tromba a defender que ese argumento les da la razón en su tesis de que crear subtipos en función de si hay o no violencia o intimidación saca de facto el consentimiento del centro de la ley.

“Ahora no, ahora si se demuestra que hay violencia o intimidación, que es muy sencillo probarlo porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia”, ha dicho Llop para tratar de justificar que su reforma “no toca” el consentimiento al mantener “absolutamente intactos” los artículos que lo definen. Así, Llop ha explicado que el artículo 178.2 —que no se reforma en la iniciativa del PSOE— afirma que “en todo caso” se considera que hay agresión sexual cuando hay violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima. “Cuando concurren esas circunstancias no hay que probar el consentimiento. Ese es el gran valor que tiene el artículo 187.2 y eso no se toca”, ha aseverado la ministra.

"Se pone el foco sobre algo que no existe", ha lamentado Llop para quien se está "está confundiendo a la opinión pública cuando se dice que la víctima tendrá que pasar por el calvario probatorio". Asimismo, ha criticado que se esté "dando una mala imagen de los jueces de nuestro país que están bien formados".

También ha criticado que la propuesta de Igualdad suponía una "exageración punitiva desproporcionada", algo que, en su opinión, es incoherente con los argumentos de Igualdad que siempre han sostenido que el objetivo de la ley no era punitivo.

Llop ha asegurado haber actuado con "absoluta lealtad" y "discreción" hacia la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la negociación de la reforma y considera que aún "hay margen para el entendimiento".

"Intentaremos seguir insistiendo y persuadirles de que es la única opción técnicamente viable para volver a las penas anteriores y que no se produzcan en adelante esos desajustes", ha explicado Llop para quien "es una reforma imprescindible porque hay que adecuar las penas y la única forma era esa".

Pese a la discrepancias entre las dos partes del Gobierno de coalición, Llop no considera que la situación sea irreconciliable. "Cada cual tiene sus posiciones, pero en política siempre hay que acudir al principio de lealtad y nos sentamos en la misma mesa del Consejo de Ministros", ha apuntado. Y ha hecho hincapié en que "éste es un ajuste que hay que hacer, no se tocan modelos, no se toca el consentimiento y lo único que hay que buscar es una vía para que las penas no sean desproporcionadas".

"Si probar la violencia en una agresión sexual es tan sencillo, ¿por qué en el 2021 de 4.000 sentencias sólo 500 mujeres pudieron probarla? Otra vez el foco en las mujeres, en cuánto nos resistimos, en si cerramos las piernas. Es el modelo de la manada, no el del consentimiento", ha afirmado Ione Belarra a través de Twitter.

En referencia a estos cambios, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, ha señalado a través de sus redes sociales que la reforma ha ido "de la noche al día", pese a que Llop ha afirmado que solo se trata de unos "reajustes técnicos".