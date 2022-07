Todos los cambios de Facebook para parecerse a Tik Tok

La red social Facebook ha procedido a hacer una serie de cambios incluidos en su algoritmo para atraer a gente joven inspirándose en funcionalidades de éxito de Tik Tok. Estas modificaciones ya han llegado a España y seguramente afectarán a Instagram, otra de las grandes redes sociales.

Separación de dos pantallas "Noticias" e "Inicio"

En la pestaña de "Noticias" podremos ver las publicaciones de tus amigos, grupos y páginas a las que sigues. En cambio, la de "Inicio" será el contenido seleccionado por la plataforma.

En la segunda podemos ver la semejanza con Tik Tok, red social en la que Zuckerberg se fija mucho por el gran éxito que ha tenido, así lo aseguró: "Es uno de los competidores más efectivos". Con esta novedad lo que quieren conseguir es enganchar a la gente a la pantalla y con ello que pasen más horas en Facebook.

Buscan el entretenimiento y enfocarlo a los gustos de cada persona. Es decir, si te gusta el baile, saldrá contenido orientado al baile; si te guías más por el deporte, saldrán publicaciones de ello.

Ese mismo objetivo lo ha explicado el propio Zuckerberg en su perfil de Facebook: "La pestaña de Noticias le dará una forma de personalizar y controlar aún más su experiencia".

Más videos

Facebook se servirá más de los algoritmos para relanzar los vídeos en bucle y las imágenes en su página de inicio, un modelo popularizado por el gigante social chino Tik Tok.

Ya sea en TikTok, Youtube, Twitch o Instagram, el contenido audiovisual lleva años ganando peso en las plataformas digitales. Conscientes de ello, la compañía de Mark Zuckerberg ha decidido apostar también por ello.

Los usuarios pueden crear Reels a partir de videos existentes

Facebook continúa enfocándose en Reels, con nuevas actualizaciones que facilitan aún más a los usuarios comenzar a crear.

Los usuarios ahora podrán crear Reels a partir de videos existentes cuando usen Creator Studio.

Esta novedad permite a los usuarios reutilizar el contenido existente como videos de formato corto . Puede compartir clips de sus videos como Reels o Stories. Esta última es una de las muchas funciones nuevas de Reels de este año.

Así, cuando los usuarios entren en Facebook éstos verán muchos más vídeos en bucle, imágenes y actualizaciones de estado.

Eso hará que los contenidos publicados por familiares, amigos y grupos, antes en el centro, pasen a ocupar un espacio separado en un 'feed' lateral.

La arriesgada estrategia de Facebook

La estrategia comercial detrás del enfoque de Facebook tiene sentido. Sin embargo, tiene el potencial de destruir lo que hizo popular a Facebook en primer lugar: las conexiones reales entre amigos, familiares y conocidos.

Facebook es un lugar donde las personas van a compartir actualizaciones, fotos y videos con su red social. Reestructurar la aplicación para que las personas interactúen más con personas y creadores con los que no tienen conexión parece un error y solo servirá para alejar a más personas. Facebook ha decidido sacrificar lo que le hizo grande.

El enfoque de Facebook también pierde un componente clave, a saber, que TikTok en sí no es necesariamente una red social. Mientras que las personas en Instagram y WhatsApp interactúan de forma rutinaria con personas que conocen, lo contrario ocurre con TikTok.

Los usuarios pueden enviar videos de TikTok y participar en chats al margen. Sin embargo, el objetivo principal de la aplicación es la posibilidad de que los usuarios vean contenido atractivo de creadores de todo el mundo.

La ventaja inherente de TikTok

En este punto, Blake Chandlee, un ex-empleado de Facebook que ahora es presidente de soluciones comerciales globales de TikTok, afirmó recientemente que TikTok es más una plataforma de entretenimiento que una red social.

“Facebook es una plataforma social”, dijo Chandlee durante una entrevista en CNBC . “Han construido todos sus algoritmos basados ​​en el gráfico social. Esa es su competencia central. el nuestro no lo es. Somos una plataforma de entretenimiento. La diferencia es significativa. Es una gran diferencia”.

Una de las razones por las que TikTok funciona tan bien es precisamente porque no funciona como una red social. TikTok no es un lugar donde pueda controlar todo lo que hacen mis amigos en la aplicación. Es un lugar donde puedo ver lo que está haciendo la gente interesante de todo el mundo.

Ahora bien, ¿es posible que los usuarios estén usando Facebook de manera diferente y la empresa simplemente esté respondiendo a la corriente cambiante? Seguramente. Especialmente porque el video es un gran componente de cómo las personas pasan el tiempo en Facebook, Mark Zuckerberg y compañía. puede estar simplemente inclinándose hacia un cambio que ellos han puesto en marcha sacrificando lo más importante. Sin embargo, esto no hace que el plan para copiar TikTok sea más viable.

Una de las razones por las que Facebook es tan atractiva y se usa tanto es por las conexiones personales y sociales que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. ¿Dónde más, después de todo, voy a seguir el ritmo de un viejo amigo de la universidad que no he visto en años?

Si Facebook se convierte más en un paraíso para los videos virales y pierde su esencia fundamental se pondrá en riesgo. Y entonces no será diferente a TikTok e incluso Facebook podría ser, prescindible.

Presión de Wall Street

La realidad es que Facebook (Meta) es un esclavo de Wall Street.

Los analistas analizan constantemente las métricas relacionadas con el crecimiento de los usuarios y cuánto tiempo pasan los usuarios en las aplicaciones. Como resultado, incluso en los trimestres fiscales cuando Facebook genera ganancias impresionantes y un fuerte crecimiento de las ganancias, los inversores penalizaban las acciones si las métricas de usuario antes mencionadas no crecían lo suficiente.

Facebook ahora está arrinconado. Ahora tiene que intentar copiar TikTok, pero corre el riesgo de alienar a los usuarios en el proceso de cambio.