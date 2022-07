Trucos para reservar tus vacaciones sin estafas por internet

Ya debes estar pensando en tus próximas vacaciones. De hecho, todavía tiene tiempo para reservar, y dado que vivimos en la era de la tecnología, definitivamente querrá reservar en línea, especialmente considerando lo fácil que es encontrar ofertas de esta manera. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado ya que es fácil ser engañados haciéndonos creer que estamos "negociando" cuando en realidad no es así. Entonces, descubramos a continuación cómo evitar ser estafado al reservar sus vacaciones online.

Reserve sus vacaciones por internet

A pesar de que todavía hay muchas personas que alquilan sus vacaciones a través de agencias de viajes lo cierto es que internet nos da la posibilidad de hacerlo a nuestra manera. Pero claro, muchas veces no tenemos experiencia y con ella acabamos siendo estafados. No debe tener prisa, vigile lo que está contratando. Para ello, nada mejor que seguir algunas de las pautas que te hemos dejado ahora mismo.

Investigue: antes de reservar cualquier vuelo o alquilar un viaje, debe mirar detenidamente y buscar detenidamente la compañía con la que realizará el alquiler o la reserva. Consulta las reseñas (portales como TripAdvisor o el propio Google te pueden ayudar) para que puedas ver lo que otras personas han contratado antes de que te lo pienses.

Fíjate en el logo: La reputación es fundamental para cualquier empresa especializada en viajes o vacaciones y turismo. Por lo tanto, suelen ser miembros de un organismo comercial llamado ABTA, lo que garantiza que las empresas con las que consultamos son legítimas. Simplemente visite el sitio web de la empresa correspondiente y verá si tiene el logotipo de ABTA y, de ser así, será confiable.

Consulte las páginas webs: especialmente los relacionados con la reserva de alojamiento y hospedaje. Busque páginas web serias cuyos nombres en Internet correspondan a sus nombres comerciales.

Cuidado a la hora de pagar: Nunca pagues desde tu cuenta bancaria y mucho menos transfieras dinero. Lo mejor es garantizar el pago con tarjeta de crédito, porque en caso de problema, es más fácil de resolver con la tarjeta que pagaste. Tampoco es recomendable pagar con bizum, ya que a efectos es lo mismo que hacer una transferencia. Para asegurarse de que el sitio es confiable, también mire algo señalado por la Policía Nacional: hay un candado de seguridad en la parte superior izquierda. Si es así, significa que podemos pagar en la página sin ningún problema.

Revisa los documentos: Si el documento de términos y condiciones no aparece frente a ti y todas las empresas serias sí, no pagues nada.

Confíe en su instinto para decirle: nadie va a "ofrecer" u ofrecer un recorrido a un precio aparentemente ridículo. Si te parece demasiado barato y no te fías o algo te dice que no está claro, mejor no reserves. Sigue investigando y buscando.

Desde la Oficina de Seguridad del Internauta también dan unos consejos bastante útiles para evitar timos:

No crea anuncios de precios muy baratos

Vuelva a comprobar la descripción del alojamiento de vacaciones: Si tienen errores o parecen estar escritos sin interés y sin prisas, podría tratarse de una estafa.

No confíe en los sitios en los que se apresuran a pedirle que pague por adelantado, o verá un problema con que le paguen. Tenga cuidado ya que podría ser una estafa.

Fíjate bien en las fotos del apartamento o casa de vacaciones que quieras reservar: Haz una búsqueda en Google para ver si esta foto podría haber sido tomada de otro sitio web y no coincide con la realidad.

En definitiva, podemos decir que mirar con atención y confiar solo en webs seguras será la clave para no ser estafado a la hora de reservar tus vacaciones.