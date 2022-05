10 recomendaciones para emprender o no emprender en el sector deportivo y en muchos otros

1. Mínimo capital

En el sector deportivo, casi siempre se va a necesitar un espacio para dar servicio a los clientes y esto implica la necesidad de hacer una inversión. Es importante tener en cuenta que a cuantos más clientes se quiere dar servicio más espacio se necesitará.

Aproximadamente, hacer una reforma de cualquier espacio puede costar entre 300 y 800 euros el metro cuadrado, en función del estado del local. Es una escala amplia, pero servirá para tener una primera orientación.

2. Gestión

Uno no ha de saber "solamente" hacer pasteles para gestionar una pastelería de éxito. Parece obvio, pero es muy común ver entrenadores/instructores emprendiendo en el sector y con muchas dificultades de cumplir objetivos. Ser buen instructor es una condición necesaria, pero no suficiente.

Desde el plan de negocio inicial hasta la gestión del día a día del centro, implica tomar muchas decisiones estratégicas claves para el buen desarrollo del negocio. Decisiones que, en Pilates10, han aprendido durante 20 años de experiencia en el sector. Enseñan todos los pasos para realizar una buena gestión, desde el momento cero (búsqueda de espacio), durante la fase de preventa y, en el día a día, una vez el centro entra en funcionamiento.

3. Conceptos novedosos

Es preciso tener cuidado con conceptos novedosos que el público objetivo no entiende. Uno de los motivos por los que muchos negocios fracasan es porque el público objetivo no entiende lo que se ofrece. Ser innovador es fantástico porque puede llevar a ser el primero, pero es muy arriesgado. La opinión de Pilates10 es que es mucho más sencillo innovar sobre conceptos consolidados. En muchos casos, un negocio puede cambiar su volumen de captación de clientes simplemente cambiando el nombre de su marca y desde el segundo 1 el cliente sabe lo que se hace.

4. Especialización

El tipo de centro que más está creciendo en España desde 2018 son los centros boutiques, centros de tamaño reducido y especialistas en una o pocas actividades. Las claves del éxito son ofrecer muchas clases de esta especialización, con instructores expertos y una experiencia del cliente más cercana y completa. Por lo tanto, si se quiere emprender con poco capital, es recomendable especializarse.

Pilates10 hace años puso el foco en el pilates, una disciplina con un target claro, con un método de trabajo muy diferenciado del resto y con una demanda claramente latente que no encuentra una oferta competitiva en muchas ubicaciones del país.

5. Densidad de población

El volumen y la densidad de la población en la zona de influencia afectará directamente en la cuenta de explotación. Es preciso vigilar si se vive en una población pequeña y se quiere emprender en ella.

Es evidente que la capacidad de gestión y trato con los clientes va a influir en el volumen de negocio, pero no se debe sobrevalorar. Una población pequeña (menos de 50.000 habitantes) puede suponer una dificultad muy grande en la capacidad de captación de clientes.

6. Ubicación exacta del centro

De una calle transitada a otra cercana, pero no transitada, la diferencia en clientes puede ser determinante. La ubicación es un aspecto clave y, desde Pilates10, aseguran que marca la diferencia. Aunque un local tenga un precio de alquiler más elevado que el otro, es clave tener en cuenta que puede ser mucho más interesante el local caro.

Lógicamente, la zona a nivel general también ha de ser adecuada y es necesario analizar variables como renta per cápita, competencia, edad de la población, etc.

7. Elasticidad de la demanda respecto al precio

El número de clientes no será directamente proporcional al precio. Una diferencia pequeña de precio puede significar grandes cambios en la demanda.

Se debe estipular una política de precios adecuada para la zona/población en la que se va a emprender y saber con exactitud cuánto serán los ingresos máximos y qué mínimo de cuotas se tienen que vender para alcanzar los objetivos. Cualquier cambio pequeño en la política de precios puede tener un gran impacto en la cuenta de resultados.

8. Equipo

El equipo es el motor del proyecto. Es importante tener personas implicadas, que sean buenas en su trabajo, pero que a la vez tengan actitud. La actitud es algo que no se puede “aprender”, se lleva de serie. Un equipo con actitud positiva, alegre, implicado con el objetivo común y que disfrute con su trabajo es un punto básico para el buen funcionamiento del centro e indispensable para el equipo de emprendedores Pilates10.

9. Valores

Es fundamental definir el éxito profesional. ¿Por qué se quiere emprender en el sector deportivo?

El trabajo es una de las parcelas más importantes en la vida, así que no se debe malgastar el tiempo en un empleo que no motiva. Si no se encuentra un empleo a medida, se puede apostar por crearlo.

Para Pilates10, el éxito está directamente relacionado con el bienestar y piensan que el bienestar se va a encontrar teniendo un control total sobre el tiempo. Si se emprende con éxito, se va a poder dedicar cada momento a lo que se sienta que a uno le hace crecer como profesional y, sobre todo, como persona. En Pilates10, buscan emprendedores con estos valores y este concepto de éxito.

10. Desarrollo personal y propósito de vida

Ser emprendedor no es mejor ni peor. Se puede trabajar en una empresa y sentirse plenamente desarrollado a nivel profesional.

Pero, si no es así y se tiene en mente crear una empresa, dar el mejor servicio a los clientes, crear un buen equipo de personas y ayudar a crecer a los demás, emprender puede ser parte del propósito de vida.