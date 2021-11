24hMudanzas, excelencia en mudanzas con embalaje y empaquetado de cosas en Barcelona

Cuando se necesita realizar una mudanza, parece que se multiplican las pertenencias para embalar y empaquetar, dos tareas que requieren de la acción de verdaderos profesionales como los de la empresa 24hMudanzas en Barcelona. Gracias a su trabajo, los clientes podrán evitar perder el tiempo y asegurar que los objetos a trasladar lleguen a su destino en perfecto estado, sin sufrir daños por falta de protección ante posibles golpes o rasguños por causa de un mal envoltorio.

Más de 15 años de experiencia avalan la trayectoria de esta empresa de mudanzas con embalaje y empaquetado de cosas, que cada día gana mayor popularidad por contar con verdaderos profesionales y ofrecer precios muy asequibles.

Servicio de embalaje y montaje de muebles

Se trata de la fase más importante de un proceso de mudanza y uno de los procesos más solicitados, en los que se desmontan los muebles pieza por pieza, para luego ser embaladas de manera muy organizada y, una vez en su destino, montarlas de nuevo.

Cuando la realizan profesionales, esta labor evita retrasos en la dinámica y garantiza un traslado de forma segura, puesto que movilizar un mueble armado ocupa mucho espacio, aumenta el riesgo de averías y puede generar lesiones en las personas encargadas del transporte.

Este procedimiento no se logra cumplir con todo el mobiliario, ya que hay elementos de gran tamaño que no pueden ser desmontados. En estos casos, 24hMudanzas garantiza la más eficiente protección de cada objeto con un embalaje sumamente cuidadoso, que no deja posibilidad a daños en este tipo de objetos; algo que demuestra el respeto con el que este grupo de operarios trata las pertenencias de sus clientes.

Objetos personales protegidos con el empaquetado y desempaquetado correcto

Dos días antes del traslado, los profesionales de 24hMudanzas harán una visita al lugar para acordar con el cliente la organización de todo aquello que se requiera empaquetar para que llegue en perfecto estado a su destino. Objetos frágiles, vajillas, espejos, adornos, electrodomésticos, ropa, lencería de hogar, colchones, libros, enseres y demás elementos serán envueltos, ordenados en cajas e identificados adecuadamente para un exitoso desempaquetado en el nuevo hogar, con la disponibilidad de sistemas elevadores para los objetos más grandes o pesados.

Una vez los paquetes y las cajas lleguen a su destino en cualquier parte de España, el personal de la empresa se encargará de ordenar todo y deshacerse de aquellos residuos que se generen producto del embalaje. Son muy frecuentes los trayectos de mudanzas Madrid - Barcelona y mudanzas Barcelona - Madrid.

Al contactar con el equipo de 24hMudanzas vía telefónica, o solicitando presupuesto en la página web, los interesados en estos servicios recibirán una atención de primera calidad a cualquier hora, así como las mejores soluciones para que el traslado de sus bienes se ejecute de manera segura, ordenada, limpia y económica.