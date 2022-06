3digits asiste a la conferencia anual Apogee de partners de WatchGuard de 2022

Ante el gran crecimiento de las empresas a través de plataformas web y tiendas online, los sistemas de seguridad son un requisito para proteger los datos relevantes de una compañía, independientemente de su tamaño.

Para la empresa 3digits, la prioridad es brindar el mejor servicio de consultoría informática, integración de sistemas y desarrollo de software personalizado del mercado. Con un servicio eficiente, el cliente puede solicitar asesoría para determinar las soluciones acordes con sus sistemas de información, desde la estrategia y el diseño hasta la construcción, implementación y mantenimiento del mismo.

La empresa 3digits estuvo presente en la conferencia anual Apogee de partners de WatchGuard de 2022

El 12 y 17 de mayo del 2022 se llevó a cabo, en España, el principal evento para partners de WatchGuard, denominado Apogee 2022, en un formato híbrido que contó con transmisiones en directo.

Entre otros, por parte de WatchGuard, intervinieron Prakash Panjwani (CEO), Michelle Welch (Senior VP of Marketing), Andrew Young (Senior VP of Product), Sean Price (Senior VP of Worldwide Sales) y Carlos Vieira (Iberia Country Manager).

En el evento, los líderes de WatchGuard realizaron presentaciones donde mencionaron las nuevas estrategias y oportunidades que ofrece el contexto actual, marcado por una sociedad que atraviesa una rápida transformación.

La empresa española 3digits participó de los talleres especiales de ventas y marketing y los seminarios que se brindaron para los asistentes, con el objetivo de trazar nuevos caminos hacia el éxito de los sistemas de información. Javier Pérez, CEO de 3digits, declaró durante las jornadas: “la transformación digital está en el centro de la agenda de todas las organizaciones. Esta oportunidad conlleva retos de seguridad que deben ser abordados al mismo tiempo que se plantean los retos tecnológicos para llevarla a cabo”.

En 2 sesiones de mediodía, los participantes recibieron una visión actualizada sobre los productos y acciones imprescindibles para garantizar el futuro de la seguridad en la red.

¿Qué acciones tomar ante los nuevos riesgos de seguridad presentes en las infraestructuras online?

Los nuevos modelos de negocio existentes en la actualidad entregan múltiples ventajas para las empresas y consumidores. Sin embargo, también implican la aparición de mayores riesgos para la seguridad de las infraestructuras en red, donde pueden verse comprometidos elementos como la información de las corporaciones.

Esto ocurre por el crecimiento de la industria clandestina del malware, phishing, etc. cuyos objetivos son obtener los mayores beneficios económicos sin distinción de quiénes pueden ser sus víctimas. Para combatir este tipo de situaciones, WatchGuard destacó la gran oportunidad existente, creciente, en el negocio de la ciberseguridad con estrategias de amplio recorrido como WatchGuard ONE, WatchGuard Cloud, USP – Unified Security Platform, EDPR (EndPoint Detection, Protection & Response), XDR (eXtended Detection & Response) y WatchGuard AuthPoint (MFA, Multi Factor Authentication), entre otros.

Debido a la importancia que tiene la información y el poder que entrega a quienes la controlan, es imprescindible asesorarse sobre los métodos más eficaces de seguridad en red. Que una empresa como 3digits esté permanentemente actualizada sobre las medidas más efectivas, acorde con lo que dictan expertos en la materia como el equipo de WatchGuard, es una garantía para contratar sus servicios.