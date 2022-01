6 consejos para potenciar las ventas de una tienda online (2022)

Un e-commerce o tienda online es considerada la plataforma por excelencia para vender cualquier producto en internet. Para conseguir los resultados más óptimos, es necesario aplicar estrategias de marketing digital, en especial aquellas enfocadas a aumentar las ventas del producto o productos.

Las empresas y autónomos crean un e-commerce con el objetivo de vender sus productos en internet y lograr así expandir su negocio. Sin embargo, para conseguir captar la atención de un nuevo comprador e incrementar el tráfico en línea es necesario tener en cuenta y adoptar seis aspectos clave.

1. Hacer posicionamiento web

El primer punto clave que toda empresa debe tener en cuenta a la hora de planificar su estrategia de venta es el posicionamiento SEO. Este consiste en mejorar la posición del sitio web de la empresa en los motores de búsqueda como Google. Esto significa que cuando una persona escriba en el buscador el nombre de una empresa o producto, este saldrá entre las primeras páginas del buscador, lo que aumentará considerablemente sus ventas.

2. Apoyarse en PPC

No obstante, el posicionamiento SEO no es el único paso que se ha de tener en cuenta para una optimización máxima de las ventas. Destacar la empresa con Google Ads ayudará no solo a aparecer en los motores de búsqueda y en su apartado de 'Shopping', sino que generará también anuncios en Youtube, diarios y blogs con Google Display.

3. Captar leads con e-mail marketing

Diseñar una campaña de e-mail marketing entra dentro de estos seis consejos para potenciar las ventas e-commerce, ya que es una forma rápida, efectiva y de bajo presupuesto que generará grandes beneficios.

Este método es eficiente para captar clientes y generar leads en cualquier tipo de negocio. Además, al crearse una base de contactos segmentada y personalizada, se crea una mayor sensación de fidelidad y cercanía los clientes.

4. Amplificar con redes sociales

Hoy en día, las redes sociales han entrado a formar parte de prácticamente todas las estrategias. El cuarto consejo para conseguir aumentar las ventas de una empresa van atadas a estas plataformas. Concretamente, a Facebook e Instagram.

Más allá de que las empresas tengan sus propias cuentas de redes sociales donde publiquen contenido para atraer a nuevos clientes, es importante contar con Facebook Ads e Instagram Ads. Estas dos herramientas permiten publicar contenido patrocinado en Instagram en forma de publicación o story dando a conocer así su producto o servicio.

5. Fomentar el marketing de eventos

El quinto consejo está relacionado también con generar confianza con el cliente. La celebración de un evento hará que la empresa y el cliente interactúen de forma real y en un ambiente agradable e informal. Esto hará, por ejemplo, que el cliente recomiende de forma más activa esta empresa.

6. Confiar en expertos en marketing digital

Por último, teniendo en cuenta la competitividad actual en el mundo del marketing digital, el sexto y último consejo se basa en recibir ayuda de profesionales expertos en marketing digital que puedan guiar a las empresas durante todos estos procesos.

Viví Marketing es una agencia boutique, remota y global que se especializa en aumentar las ventas en e-commerce. Para lograrlo, dispone de profesionales con gran experiencia en la realización de estrategias SEO personalizadas y la mejoría de la presencia online. Esta empresa consiguió certificaciones oficiales que avalan su conocimiento y experiencia en la creación de campañas publicitarias efectivas, usando como herramienta Google. Incluso, este famoso buscador reconoció a Viví Marketing como una las mejores agencias de toda América y un caso de éxito dentro de su programa de partners.