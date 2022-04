Abadecom Manufacturer SL y sus topes de parking de plástico 100 % reciclado

La necesidad de generar menos contaminación es una prioridad.

Por ello, la Organización de las Naciones Unidas promueve año tras año su Agenda de Desarrollo 2030, la cual propone acciones en pro del planeta y sus habitantes.

En este contexto, diversas empresas y autónomos se han unido a las medidas pautadas con algunas acciones, como la incorporación de materiales reciclados en su manufactura. La oferta de productos ecológicos actualmente abarca la mayoría de las industrias, desde la cosmética, alimentaria, doméstica, entretenimiento y más.

En el caso de las propiedades con estacionamientos, las personas que deseen mantener el cuidado ambiental, pueden optar por topes de parking de plástico 100 % reciclado, los cuales son comercializados por empresas como Abadecom Manufacturer SL.

¿Por qué usar topes de parking hechos de plástico?

Un tope de parking es un elemento utilizado para marcar el lugar exacto en el que se estacionará un vehículo. De esta manera, las personas no deben calcular dónde aparcar, puesto que ya existe un espacio delimitado. Estos límites también ayudan a optimizar la zona del garaje y ampliar la capacidad de almacenamiento para bicicletas u otros elementos.

Por otra parte, permite que el conductor salga cómodamente de su coche sin rozar las paredes y facilita la acción de abrir el maletero sin obstáculos. Otra ventaja que ofrecen los topes es evitar que las personas conduzcan velozmente por los pasillos de un estacionamiento.

En cuanto al material, los topes pueden estar hechos de plástico, caucho, hormigón u acero. Los primeros son los más recomendados porque son fáciles de instalar, ya que no necesitan una maquinaria especializada y su durabilidad es casi infinita. Además, las piezas no se oxidan, no se agrietan, desmoronan o rompen con facilidad. Su resistencia hace que no requieran de un mantenimiento constante y pueden utilizarse en espacios abiertos o bajo techo.

¿Dónde conseguir topes de parking y otros productos respetuosos con el ambiente?

Anteriormente, la compañía propicia para este tipo de compras se denominaba GBSolutions, sin embargo, como plan de crecimiento hacia la vía de internacionalización y su expansión, incluyo acciones de unificación de la denominación social y el lanzamiento de una imagen corporativa renovada que apuesta por el futuro, pasando a llamarse Abadecom Manufacturer SL. En la actualidad, la empresa se dedica a fabricar, exportar, comercializar y distribuir productos de mobiliario urbano, señalizaciones y más, que sean respetuosos con el planeta Tierra. Para ello, utilizan materiales fotoluminiscentes y plásticos reciclados, provenientes de residuos que reducen el uso de materias primas.

Desde el año 2016, han aportado nuevas soluciones para mejorar la calidad de los ciudadanos con elementos ecológicos. Al respecto, uno de sus productos más destacados son los topes de parking hechos completamente con plástico reciclado. Su PVC es de larga duración, tiene resistencia a efectos de rayos UV, cuentan con un peso de 6,5 kilos y se pueden fijar a las superficies con dos tornillos ubicados a los extremos. El material permite que sea un elemento higiénico, fácil de limpiar y resistente al vandalismo.

Optar por opciones recicladas a la hora de comprar productos es una forma efectiva de disminuir la contaminación ambiental, por esto, Abadecom Manufacturer SL se posiciona entre las alternativas más buscadas.