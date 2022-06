Actif dispone de sillas de ruedas activas para agilizar la vida de las personas con movilidad reducida

En términos generales, la sociedad no tiene un concepto acertado de lo que es vivir con alguna limitación física, puesto que se acostumbra a creer que al no poder hablar, caminar o ver, no se pueden realizar las tareas diarias de la misma forma. No obstante, con el avance de la tecnología, hay nuevas oportunidades para las personas que tienen algún tipo de minusvalía.

En el caso de los usuarios que sufren alguna lesión que no les permita caminar con normalidad, la silla de ruedas ligera y activa es una gran aliada. Gracias a su estructura, puede llevarla una sola persona, lo cual otorga independencia. En la empresa Actif es posible conseguir esta y otras herramientas que hacen posible una movilidad más cómoda.

¿Qué son las sillas de ruedas activas?

Las sillas de ruedas son herramientas indispensables para personas que tienen problemas de movilidad. El diseño de las mismas ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Actualmente, existe una gran variedad para elegir según la necesidad y preferencias del usuario.

Al respecto, las sillas de ruedas activas son las más recomendadas, ya que son dispositivos de autopropulsión, es decir, cuentan con ruedas traseras grandes con aros incorporados. De esta manera, la persona puede impulsarse con sus propios brazos. Además, son muy ligeras, por lo que la ayuda de una segunda persona no resulta necesaria. El objetivo de esta silla es darle más individualidad e independencia a su conductor.

La efectividad del modelo activo le ha permitido a cientos de atletas paralímpicos participar en competiciones internacionales de diferentes deportes.

Conseguir sillas de ruedas activas en España

La falta de movilidad debido a algún accidente o condición física no siempre es un impedimento para vivir al máximo. En la actualidad, existen múltiples opciones de dispositivos y marcas en el mercado que se dedican a ofrecer mayor confort y utilidad a este público en específico.

En España se pueden encontrar fabricantes y distribuidores de calidad. Entre tantas opciones se encuentra la empresa Actif. Dicha compañía se encarga de comercializar sillas de ruedas ligeras en el territorio nacional.

En su catálogo destacan las sillas de la marca Panthera. Los modelos son fabricados con titanio para que sean duraderos y ligeros. Además, cuentan con un diseño dinámico que permite practicar deporte y moverse con libertad.

La empresa también ofrece los productos de la marca Chiltern. Estos consisten en grúas y arneses cómodos que facilitan el movimiento en el hogar. Pueden instalarse en las bañeras o camas para disminuir el riesgo de caídas y accidentes cuando el usuario no cuenta con ayuda extra.

La finalidad de todos estos dispositivos es conceder mayor calidad de vida y oportunidades a las personas con limitaciones físicas.