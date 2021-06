Adiestrar perro trufero en España. ¿En qué consiste? El comentario de los profesionales de Binomium

Adiestrar un perro trufero consiste en poner en práctica diversas técnicas para que el animal busque, detecte y marque el...

Adiestrar un perro trufero consiste en poner en práctica diversas técnicas para que el animal busque, detecte y marque el lugar exacto donde se encuentra la trufa. Este hongo que crece bajo tierra es muy apreciado en la gastronomía, pero su recolección suele ser muy complicada si no se cuenta con la ayuda de un perro bien entrenado. Binomium es una empresa de adiestramiento y educación canina que además de entrenar perros truferos desde 0, también se encarga de corregir y mejorar las habilidades de los perros truferos ya entrenados, ofreciendo servicios de adiestramiento.

¿Cómo se adiestra un perro trufero?

Desde Binomium se plantea el servicio de adiestramiento de perros truferos así como también la reeducación de estos. Se encargan tanto de entrenarlo para que sea un buen perro como de corregir los problemas o las acciones negativas, ya sea que el perro se come las trufas, que marca en falso o no detecta un gran número de unidades dejándose por el camino trufas. Además, también ofrecen otros servicios como el servicio de búsqueda de trufas, en caso de que se posea una plantación, pero no se tenga un perro para recolectarlas o la venta de perros seleccionados y entrenados por los adiestradores de la empresa. Binomium garantiza la funcionalidad de los perros truferos que seleccionan y entrenan. Para asegurar la mejor calidad del servicio, se realizan sesiones de transición en las que el perro trabaja tanto con su adiestrador como con su nuevo responsable con el objetivo de facilitar la adaptación a su nueva rutina.

Multiplicidad de servicios

En el centro de adiestramiento y educación canina Binomium son expertos en la modificación de conducta y, además de este entrenamiento para perros truferos, ofrecen otros servicios como adiestramientos específicos, clubes y servicios de paseadores. Los problemas de ansiedad, miedo, agresividad y otros comportamientos alterados son tratados con una tasa de éxito elevada. Se ofrecen también adiestramientos para cachorros, cuyo objetivo es entregar a las personas que deciden tener un cachorro, las herramientas y los conocimientos suficientes para saber educarlo.

Para Binomium la actualización constante es clave, por ello sus entrenadores asisten constantemente a seminarios formativos que amplían su conocimiento en técnicas de entrenamiento. Con diferentes servicios, el adiestramiento de los perros truferos es una de las especialidades más demandadas por la complicada obtención de estas piezas. Y desde Binomium se ofrece una gran calidad y profesionalidad.