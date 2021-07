Adipologie en Centro Médico Sapphira Privé Logroño: la revolución de los tratamientos para eliminar la grasa localizada

El Centro Médico Sapphira Privé Logroño se especializa en tratamientos estéticos, corporales y faciales, utilizando la más avanzada tecnología en equipos, y un personal altamente especializado y capacitado para ofrecer los mejores resultados.

Entre sus tratamientos populares se encuentra Adipologie, un procedimiento estético seguro y altamente eficaz que consiste en erradicar las células de grasa que se localizan en distintas zonas del cuerpo, tales como abdomen, flancos, cartucheras, brazos, etc. Por medio de ella, se puede remodelar la silueta del paciente de forma indolora, mejorando visiblemente la composición corporal. Además, no requiere de tiempo de recuperación ni produce ningún tipo de inflamación.

¿Qué es el tratamiento Adipologie?

Sapphira Privé cuenta actualmente con toda la aparatología de última tecnología para realizar tratamientos estéticos personalizados de la mano de su personal profesional. Todos ellos son especialistas en una amplia variedad de procedimientos corporales, utilizando técnicas naturales y las mejores máquinas de medicina estética al servicio de sus pacientes, y a un precio accesible.

Entre sus tratamientos populares se encuentra Adipologie. Este se basa en la focalización de ultrasonidos de baja intensidad, que durante los últimos años ha demostrado ser una técnica segura y muy eficaz para la eliminación de la grasa y la remodelación de la silueta de una persona de forma integral.

Adipologie actúa directamente sobre el tejido adiposo que se acumula en áreas del cuerpo donde es difícil de eliminar, tales como el abdomen, flancos, cartucheras, brazos etc. Además, su acción es precisa y no produce efectos secundarios.

¿Cuáles son los beneficios del tratamiento Adipologie del Centro Sapphira Privé?

El tratamiento Adipologie de Sapphira Privé ofrece a los pacientes diferentes beneficios que ayudarán a garantizar los mejores resultados en cuanto a la eliminación de la grasa y la mejora de la silueta. Esta técnica de última generación mejora notablemente el aspecto físico, eliminando la grasa de forma efectiva e indolora, ayudando a reducir centímetros en cintura, abdomen, caderas, brazos, etc. Además, activa el metabolismo y define y remodela contornos, debido a que el tratamiento se focaliza en zonas específicas, es decir, localizada solo en las áreas afectadas. Su efecto favorece la eliminación natural de la grasa, destruyendo los adipocitos o células grasas, para después ser eliminadas del cuerpo por medio de las secuencias fisiológicas naturales del organismo. Por otro lado, es un tratamiento no invasivo, que no causa efectos secundarios, ya que no afecta los tejidos de alrededor de la zona tratada ni produce inflamaciones o hematomas en la piel.

Finalmente, todo el procedimiento mejora la composición corporal y respeta las células que se consideren de alto valor biológico, focalizándose exclusivamente en las células grasas que deben eliminarse. Desde la web del centro médico, o desde sus números de contacto, el paciente interesado podrá reservar su cita fácilmente para recibir el tratamiento de la mano de los mejores profesionales.