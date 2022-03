AFFIDAVIT ABOGADOS ayuda a deshacerse de las deudas

Para que el juez contemple la solicitud de conclusión del concurso exprés, es fundamental la experiencia y conocimientos del profesional que la compañía seleccione para el proceso. El experto debe exponer y documentar el estado de insolvencia de la compañía y su falta de recursos para cubrir el coste del procedimiento y, por lo tanto, la aplicación de la medida solicitada: la Conclusión del Concurso con el Auto de Apertura del mismo.

Muchos profesionales consideran más acertado acudir al Concurso Abreviado en el que se nombra Administrador Concursal. Pero teniendo en cuenta que no todas las empresas pueden acceder a la Conclusión del Concurso (Concurso Express), por el mismo criterio, no todas las empresas tienen capacidad para acudir al Concurso Abreviado con nombramiento de Administrador Concursal.

AFFIDAVIT ABOGADOS, en aplicación del artículo 176 bis actual 470 del Texto Refundido, trata de evitar situaciones complicadas: aumentar con nuevos costes la masa pasiva y alargar la agonía de las empresas que por su situación no tienen posibilidad financiera no solo de atender nuevos gastos o costes, sino los ya generados que le han llevado a la situación de insolvencia.

¿Qué pasa después de un concurso de acreedores exprés?

Al no existir la fase de calificación del concurso, el deudor no soportará la responsabilidad por la situación de insolvencia de la sociedad. Además, después de que el juez dicte la conclusión del concurso, el mismo auto, una vez firme, da curso a la extinción de la empresa, así como al cierre de la hoja de inscripción en los registros públicos correspondiente. Por otro lado, el administrador de la empresa habrá cumplido sus obligaciones legales, por lo que no se le derivarán responsabilidades contra su persona. Finalmente, se anunciará la declaración y conclusión del concurso en diferentes medios: Boletín Oficial del Estado, Registro Público Concursal, tablón de anuncios del juzgado. Para la inscripción de la conclusión del concurso y la extinción de la empresa también se requiere el mandamiento, emitido por el Juzgado y dirigido al Registro Mercantil correspondiente,

La situación que está atravesando la economía española y el impacto negativo en el tejido empresarial hacen que el concurso exprés se posicione como una solución real y efectiva para pequeñas y medianas empresas en crisis.

La legislación mercantil es amplia y compleja, por lo que elegir a AFFIDAVIT ABOGADOS permitirá cerrar la empresa de forma rápida, eficaz y legal, y su amplia experiencia en la aplicación del Concurso Express es fundamental para evitar, en la medida de lo posible, encontrarse inmerso en un procedimiento largo y costoso como es el Concurso Abreviado. Por este motivo, es fundamental asegurarse de que el profesional que se va a contratar tenga una amplia trayectoria en este tipo de procedimientos, varios casos de éxito y que disponga de la pericia requerida para alcanzar el resultado esperado.