La agencia de viajes Felices Vacaciones ofrece visitas a los mercadillos de Navidad por Europa

En Navidad, son muchas las ciudades que decoran sus calles y ensalzan su atractivo turístico. Uno de sus principales eventos son los mercadillos de Navidad por Europa, ubicados por lo general en alguna plaza central para conseguir fascinar a turistas y lugareños.

No obstante, a causa de la pandemia, estos reconocidos mercados no se han celebrado desde hace dos años. Mientras tanto, cientos de visitantes esperan que puedan llevarse a cabo este 2021 y, pese a no saber si se podrán hacer todos, las agencias de viajes como Felices Vacaciones ya reciben solicitudes para comprar sus billetes de Navidad.

Visitar los mercadillos de Navidad por Europa 2021

Desde finales de noviembre y principios de diciembre, las ciudades europeas comienzan a revestirse de elementos navideños. Uno de los eventos más conocidos de estas fechas son los famosos mercadillos de Navidad que se llevan a cabo en diversos territorios. Entre los más populares de París, destaca el de Estrasburgo, por ser el más antiguo de Francia y el más grande de Europa, conformado por más de 300 casetas de madera.

Asimismo, el mercadillo navideño de Praga es otro de los favoritos, característico por la venta de marionetas y juguetes de madera, pero también por su excelente ubicación en la plaza central de la ciudad, donde se encuentran el Ayuntamiento y el Reloj Astronómico de la ciudad. Cabe resaltar los mercadillos de Berlín, Cracovia y Viena. En esta última, resuena el Vienna Magic of Advent, que reviste de luz y colores su plaza.

Mercadillos navideños recomendados para visitar

Los mercadillos de Navidad en Europa representan una de las atracciones turísticas más indispensables. Por tal motivo, cualquiera de las ciudades europeas que se visite resultará una experiencia inolvidable y llena de recuerdos. Es por esta razón que los viajes durante la época de diciembre crecen notablemente.

