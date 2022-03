El agente digitalizador Naftic permite disfrutar de las subvenciones Kit Digital

El gobierno español, en la búsqueda de opciones para la recuperación económica del país, dio a conocer las subvenciones Kit Digital, un plan de ayudas para impulsar la digitalización de las pymes y autónomos y, así, ayudar a modernizar el sector productivo español.

¿Quién puede acceder al Kit Digital?

El pasado 24 de noviembre de 2021, el gobierno presentó el Kit Digital un programa público de ayudas económicas financiado por los fondos Next Generation EU, dirigido a autónomos y pymes de España. Este tiene el fin de adoptar soluciones tecnológicas que encaminen a los beneficiarios hacia el mundo digital, puesto que los autónomos y pymes suponen más del 95 % del tejido empresarial español.

Para que una empresa sea beneficiaria del bono debe cumplir con una serie de requisitos, ya que el gobierno dividió en tres segmentos a los beneficiados dependiendo de su tamaño y número de empleados.

Además, estos deberán cumplir con ciertas condiciones para solicitar la ayuda digital. Algunas de ellas son: ser una empresa pequeña, una microempresa o un autónomo, no tener consideración de empresa en crisis, estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en Ley General de Subvenciones, estar inscrito en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, etc.

Los beneficios que ofrece el Kit Digital

Una vez que la empresa sea escogida como beneficiaria podrá elegir entre un amplio catálogo de soluciones digitales que se encuentran divididas en categorías como diseño de página web y la presencia en internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes y/o proveedores, Business Intelligence y analítica, servicios y herramientas de oficina virtual, gestión de procesos, factura electrónica, comunicación segura y ciberseguridad.

