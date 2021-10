AICAD Business School expone cómo se puede encontrar trabajo si no se tiene experiencia

Con el paso de los años, la bolsa de trabajo exige cada vez más potencial profesional. Esto incita a los aspirantes a prepararse y contar con las herramientas adecuadas para competir por una vacante en las compañías más destacadas.

En este contexto, AICAD Business School, que tiene actividad académica y empresarial en más de 30 países y diferentes escenarios de la formación para el trabajo en Europa, Asia, África y América, facilita las pautas para que los profesionales puedan adentrarse al entorno laboral con una preparación más completa y focalizada en los nichos de empleo.

En este contexto un/a alumno/a o recién graduado en una carrera o un máster tienen la posibilidad de realizar prácticas corporativas que tienen como objetivo esencial preparar a los futuros profesionales para tener un desenvolvimiento eficiente dentro de cualquier escenario laboral.

¿Por qué elegir una formación de máster con convenios de prácticas?

Debido a la alta demanda existente en la bolsa de trabajo, formarse de manera integral y con excelencia es el objetivo que debe perseguir todo estudiante. En este sentido, es muy importante y beneficioso encontrar un centro superior de formación con convenios de prácticas empresariales que les permita vivir experiencias en el entorno laboral.

En este contexto, AICAD Business School es líder global y una de las opciones más recomendadas debido a que ofrece a sus alumnos programas de prácticas en empresas que facilitarán en gran manera su proceso para sumergirse en el mercado laboral.

AICAD, mantiene convenio educativo con empresas alrededor del mundo, lo que contribuye a obtener una educación avanzada, de alta calidad y la posibilidad de sumergirte en el mundo laboral. Esta escuela de negocios ofrece diversos programas a nivel de máster, postgrados con excelentes salidas de empleo.

Una oportunidad perfecta para conseguir el primer empleo

Buscar empleo es una pescadilla si además no se tiene la formación que buscan las empresas. Quienes no tienen experiencia laboral ni formación de impacto para el trabajo son quienes más problemas tienen para acceder a un puesto de trabajo, pero mientras no puedan trabajar no tendrán experiencia laboral que demostrar y para salir de ese círculo vicioso el profesional tiene que buscar formarse en tendencias de nuevos trabajos. Después de terminar los estudios superiores, el proceso de postularse para un primer empleo resulta muy complicado. La mayor parte de las empresas en la actualidad exigen a los aspirantes algún tipo de experiencia que garantice su continuidad y funcionamiento en el cargo.

De esta manera, mediante las prácticas en empresas es posible incrementar la posibilidad de ser seleccionado en una empresa con altos niveles de exigencia, ya que la experiencia vivencial de las prácticas permite adquirir conocimientos acerca de las tendencias laborales, y al mismo tiempo el alumno adquiere habilidades y competencias asociadas al trabajo, mejora su inteligencia emocional, capacidad de trabajo en equipo y fortalece su autonomía y liderazgo personal.

De este modo, optar por cualquiera de los programas formativos que ofrece AICAD Business School se ha convertido en los últimos años en más de un 80% de integración laboral y en un elemento de valor diferenciador para encontrar oportunidades laborales, porque permite al alumno demostrar lo que sabe y acredita lo que está aprendiendo en un máster o curso de especialidad mientras hace prácticas.

Si se desean leer más artículos parecidos a Cómo conseguir trabajo sin tener experiencia laboral y cuáles son las nuevas tendencias del mundo del empleo y que formación hay que hacer, se recomienda consultar el blog de AICAD Business School.