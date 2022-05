Aicad explica que la formación oficial es un factor cada vez más valorado por las empresas

Hoy en día, la formación representa un requisito esencial para las compañías que buscan reclutar nuevos talentos, sobre todo cuando se trata de cargos de alta dirección. Debido a esto, los estudios de cuarto nivel, como los másteres, han adoptado una relevancia cada vez mayor en la sociedad, siendo ampliamente demandados por los profesionales que desean fortalecer sus habilidades laborales.

Ante esto, Helmel Balcázar, CEO de Aicad Business School, destaca la necesidad actual de contar con estudios de este nivel y cómo la escuela de negocios que preside contribuye a formar profesionales capacitados para la nueva era del trabajo donde todo es más digital y líquido.

El camino para conseguir más credibilidad profesional empieza con un máster oficial.

¿Por qué es necesario contar con una formación oficial en la actualidad?

Los másteres oficiales, al igual que las carreras universitarias, son obligatorios para los puestos de alta dirección en cualquier institución pública y cada vez más solicitados en la empresa privada. ¿Te preguntarás por qué? Porque un máster oficial es un título de cuarto nivel que conlleva, para que sea reconocido por el Ministerio de Educación, una auditoría de calidad de todo el proceso, tanto de la metodología como del profesorado o la innovación en el modelo educativo. En España, la institución encargada de supervisar y aprobar un Máster Oficial es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), dependiente del Ministerio de Educación. Este organismo tiene como finalidad aportar garantía de calidad al sistema universitario, además de contribuir a su mejora constante.

¿Quién busca realizar un máster oficial?

Normalmente, los eligen profesionales con un cierto recorrido profesional porque saben que un máster o maestría oficial es un pasaporte de credibilidad en entornos corporativos. Igualmente, los alumnos recién graduados, que quieren opositar a puestos de funcionarios o buscan una proyección sólida con respecto a su carrera.

En una sociedad continuamente en evolución, ¿qué formación específica buscan las empresas en sus trabajadores?

A día de hoy, los viejos modelos laborales están en estertores agónicos, debido a la brutal transformación tecnológica que vivimos. Lo que se hacía ayer no vale para hoy. Los nuevos trabajos van sobre liderazgo digital para mejorar el humanismo del trabajo en remoto en las empresas, ciberseguridad, ciberinteligencia, sistemas integrados de gestión que implican prevención de riesgos laborales, calidad, medio ambiente y responsabilidad social empresarial. Tanto la calidad y los procesos en metodologías ágiles son decisivos para permanecer en el mercado actual y ganar confianza comercial en nuevos nichos. También, a día de hoy, se ha incrementado exponencialmente la demanda en inteligencia artificial y la automatización, el diseño web basado en UX para generar mejor experiencia de usuario, etc. Trabajos para cuya demanda, como ya estamos comprobando a día de hoy, no hay suficientes profesionales.

¿Cómo contribuye Aicad como escuela de negocios a mejorar el empleo de calidad?

Aicad Business School es una Full-Stack Higher Education Company, pionera a nivel mundial en investigar el comportamiento de las tecnologías y del trabajo. De primera mano, sabemos, por nuestra fuerte vinculación con el mundo empresarial, los factores que actualmente son críticos para la propia sobrevivencia de la empresa y, por otro lado, de las habilidades técnicas y científicas que requieren los potenciales candidatos o aspirantes a un puesto para conseguir las mejores oportunidades de empleo.

¿Cuál es el punto diferenciador entre Aicad y otras escuelas de negocios?

Aicad Business School, actualmente, opera en más de 50 países y ha adscrito diversos acuerdos académicos con universidades partners para impartir másteres oficiales que son homologados por nuestros estudiantes en cualquier país del mundo. Esta formación de posgrado oficial, que en Aicad es 100% online, está diseñada con rigor metodológico y ofrece garantías de calidad al alumno, posicionándolo con mayor ventaja para el mundo del trabajo, sea para promover su estatus laboral, mejora salarial dentro de la empresa o para conseguir nuevas oportunidades de empleo.

¿Cómo trabaja la escuela de negocios en su crecimiento internacional?

Aicad Business School ha creado una red de partners compuesta por una variada red de instituciones, tanto públicas como privadas, desde universidades, organismos públicos, consultoras de formación, etc., que colaboran estrechamente en diversas líneas y, según las pautas del acuerdo, esto nos permite generar proyectos académicos a nivel mundial y hacer innovación educativa adaptada a las necesidades de los países y de las industrias que buscan urgentemente mejorar las capacidades técnicas de sus trabajadores y directivos.

¿Qué porcentaje de oportunidades tienen los estudiantes egresados de Aicad Business School?

Nuestro modelo educativo es un éxito rotundo, más del 95 % de los alumnos consiguen trabajo o mejoras salariales al terminar el máster o incluso antes. Esto es una muestra evidente del enorme valor que tiene una formación avanzada y cuidadosamente diseñada para las nuevas generaciones de empleo que están en el actual escenario mundial del trabajo.

¿Cuáles son las carreras que se proyectan a futuro con mayor demanda?

Con respecto a los másteres oficiales en español y en inglés, los que actualmente en Aicad Business School tienen más oportunidades laborales son los siguientes: Máster en Compliance, Ciberseguridad y Gestión de Riesgos, Máster en Dirección de Ciberseguridad, Master en Innovación de Negocios Digitales, Máster en Liderazgo Positivo y Desarrollo Personal, Máster en Usabilidad UX Online: Analítica y Diseño Gráfico para Proyectos Web, Máster Oficial en Sistemas Integrados de Gestión, Máster en Marketing Digital y Big Data y Máster en Project Management.

Proyectada como una de las escuelas de negocios con gran reconocimiento alrededor del mundo, Aicad continúa trabajando en su legado de contribuir en el desarrollo profesional de miles de personas. A través de su página web, la institución dispone de mayores detalles tanto de ayudas, becas, descuentos especiales y financiación sobre cada uno de sus programas de estudio para los profesionales interesados en crecer en su carrera y conseguir más y mejores oportunidades de empleo.