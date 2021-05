Alberto Cartier: Mi Riqueza Verdadera

Muchas personas desean encontrar el camino hacia el éxito y alcanzar todos los objetivos laborales, personales y materiales, a partir...

Muchas personas desean encontrar el camino hacia el éxito y alcanzar todos los objetivos laborales, personales y materiales, a partir de un conjunto de pasos orientados bajo una lectura sencilla. El coach Alberto Cartier ha escrito un libro, titulado Mi Riqueza Verdadera, que invita a dar el empujón necesario para que los sueños se conviertan en una realidad palpable. Es decir, es una manera práctica de lograr los objetivos planteados.

El vídeo del día Puig pide una solución a las patentes de las vacunas contra el covid

Mi Riqueza Verdadera guía al lector para conseguir sus objetivos

Este experto en comunicación, con más de 24 años en el área de la traducción y la interpretación, ha logrado con éxito unir sus dos pasiones: la interpretación y el coaching. Alberto Cartier trabaja en la instrucción de sesiones de coaching personal y profesional, talleres de transformación personal y talleres de motivación para grupos en España, México y Portugal, a la vez que desarrolla trabajos como traductor. Además, el autor del libro Mi Riqueza Verdadera, lleva varios años dando charlas en la Universidad Autónoma, colaborando con diversos profesores, y también dedica parte de su tiempo a los monólogos y la improvisación. Su faceta en el mundo editorial no acaba en Mi Riqueza Verdadera, sino que el coach también es autor de Cómo plantear objetivos alcanzables, coautor de Hacking y seguridad en internet y traductor del libro titulado Andrew Taylor Still. Diversas son las empresas que avalan el prestigio y seriedad del coach Alberto Cartier, entre ellas algunas como Pfizer, Juice+, Organización de Estados Americanos, así como Cruz Roja, Iberdrola y el autor y orador José María Jurado.

Mi Riqueza Verdadera es una obra que está lejos de ser considerada un libro de autoayuda o superación. Mediante la lectura sencilla y fácil de un tema complejo como este, el autor acompaña al lector a dar el salto que desea en su vida, poniendo a su disposición todos los medios que tiene al alcance y todas las herramientas que ha ido aprendiendo el coach a lo largo de su vida personal y profesional. A través de seguir la serie de pasos que se indican en el libro, el lector puede llegar a convertir en realidad los proyectos y sueños que tenga.

La importancia de establecer los objetivos y ordenarlos para alcanzarlos

“Leídas menos de 20 páginas me di cuenta que las cosas van en serio y que hay que tomar una importante decisión: «seguir por la vida sin rumbo y aplazando las decisiones o marcar los objetivos importantes, ordenarlos y, con disciplina y esfuerzo, conseguirlos». No todas las personas tienen valor de tomar decisiones y aplicarlas en su propia vida. Es mucho más sencillo no hacer nada y culpar al mundo que no va bien”. Esta fue la conclusión a la que llegó Yanko, técnico en seguridad informática y hacker ético, después de haber leído la obra Mi Riqueza Verdadera. En la página web del autor son numerosos los comentarios que avalan la buena función que hace el libro.

Si lo que desea el lector es conseguir resultados y cambiar su vida a partir de ahora, Mi Riqueza Verdadera, del coach Alberto Cartier, es una muy buena opción para conseguirlo mediante una lectura dinámica y fácil.