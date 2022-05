Alfonso Torres sigue sumando estrellas para finalizar su proyecto de Alviento en Cartagena

El chef ejecutivo Quim Gabarro y el interiorista Arturo Rubio darán vida a su proyecto Alviento. El pasado mes de febrero se iniciaron las obras de adecuación de los locales del puerto de Cartagena. El empresario cartagenero Alfonso Torres confía en Talasur Group para la ejecución, dando luz verde para empezar a transformar el edificio comercial del puerto de Cartagena, en los locales hosteleros que ha proyectado.

¿Qué es el proyecto Alviento?

Será así un proyecto made in Cartagena, ya que tanto la propiedad como la constructora son originarias de la ciudad portuaria de Cartagena y por sus trayectorias ambas han sido grandes embajadoras de la misma.

La experiencia en este tipo de construcciones, así como su know how, desarrollo técnico, innovación en materiales, planificación de obra, acabados, etc. son los valores añadidos en los que se ha fijado la propiedad para elegir a Talasur Group como la encargada de la obra. Su innovación y alta capacidad de producción permite que se haya convertido en una empresa de referencia en el sector, con capacidad para construir y fabricar proyectos singulares desde las etapas iniciales de obra, fabricación de mobiliario y hasta la instalación final con la filosofía del servicio llave en mano.

El responsable de la empresa, Salvador Bernal, manifiesta que sin duda es un proyecto emocionante por estar engendrado en la ciudad de Cartagena, “pues nadie es profeta en su tierra”. “Poder hacer algo tan singular en la ciudad donde nacemos es poder devolver y agradecer a tu ciudad de origen tanto recibido", añade.

Tras las lonas que cubren la fachada de Alviento, nombre que llevará el proyecto de lo que serán los locales de moda de ocio y restauración, ya se puede ver lo que está ocurriendo en su interior. La parte baja tendrá una heladería, una cervecería y zona de discoteca. En la parte superior, el restaurante, zona de copas y chill out.

Dentro de los locales, los motores trabajan a toda velocidad para poder llegar a la fecha de apertura que ha marcado la propiedad. En esto Talasur Group cuenta con gran experiencia demostrada, debido a los centenares de proyectos en los que ha participado a nivel nacional. Grandes especialistas en trabajar con plannings ajustados de obra para dar vida a hoteles y grandes espacios de restauración y contract. El proyecto de interiorismo ha sido realizado por Arturo Rubio, interiorista atemporal a prueba de tendencias que va a dar protagonismo a un espacio singular, un proyecto que será sin duda un importante motor del puerto de Cartagena.

Acerca de Quim Gabarro

Quim Gabarro Larios, el chef ejecutivo del proyecto, destaca por ser un apasionado de la cocina, exigente, disciplinado y buen profesional, siendo el encargado de llevar las riendas de los restaurantes de Alviento. Natural de Manresa, nació en 1988 y lleva desde los 16 años trabajando en la cocina. Estudió en la Escuela de Hostelería Joviat en Manresa, trabajó en el restaurante Els Noguers y luego pasó por el Velódromo de Barcelona (una Estrella Michellin de Jordi Vila). En 2010 entró en ABaC donde comenzó su andadura junto a Jordi Cruz (6 estrellas Michellin) y desde el 2018 hasta ahora es chef ejecutivo de su cocina. Pasó por la etapa de ganar la segunda Estrella y la tercera Estrella Michelin en ABaC.

Todo está perfectamente engranado, para que Alviento sea un proyecto tangible, que se espera ansiosamente poder disfrutar muy pronto.