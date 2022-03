La alimentación Grain-Free para perros de la marca Lenda

Actualmente, son muchas las personas que consideran a sus mascotas miembros importantes de la familia. Estas llegan a desempeñar papeles significativos dentro de la dinámica del hogar, especialmente cuando se trata de perros, puesto que en la mayoría de ocasiones son acompañantes y fieles protectores de sus dueños.

Para asegurarles una vida buena y longeva a aquellos perros con intolerancias, lo ideal es implementar una dieta exclusiva con una alimentación Grain-Free para perros con pavo y atún como la que ofrece Lenda. Esta es una empresa especializada en la producción de alimentos tanto secos como húmedos para mascotas, los cuales solo contienen ingredientes naturales que resultan beneficiosos para los organismos de estos pequeños compañeros.

¿Cuándo hay que evitar incluir cereales en la dieta de algunos perros?

Los cereales no suponen un problema en la alimentación de los perros siempre y cuando sean los adecuados, la dieta diaria sea rica en proteínas y la composición no se base en ellos, sino que sean una parte de la receta. Si un perro es intolerante o sensible al gluten necesitará alimentarse a base de un alimento que no incorpore cereales en su composición. Sin embargo, este tipo de recetas también funcionan muy bien en casos de problemas de piel o digestiones difíciles al ser, en el caso de Lenda, monoproteicas y utilizar proteínas no tan habituales y menos alergénicas.

Si bien actualmente es un poco difícil encontrar buenos alimentos para aquellos perros con este tipo de alergias, afortunadamente, durante los últimos años, han surgido compañías como Lenda, la cual cuenta con una sección exclusiva de alimentos completos e hipoalergénicos.

Lenda y sus exclusivos alimentos Grain-Free

Durante los últimos tiempos, la cantidad de perros con intolerancias o alergias hacia ciertos tipos de comida ha ido incrementando considerablemente. Frente a esta problemática, el aporte de empresas como Lenda resulta cada vez más significativo, ya que esta se ha dedicado a producir excelentes alimentos Grain-Free para perros. Actualmente, Lenda ha desarrollado dos fórmulas distintas para los perros que requieren de una dieta hipoalergénica y libre de cereales.

En primer lugar, se encuentra Lenda Pavo Grain-Free, el cual contiene una receta monoproteica con pavo y krill, elementos que aportan una alta cantidad de proteínas y que son bajos en grasa, incorporando Omega 3 y 6 al organismo del perro. Otra de sus recetas hipoalergénicas es Lenda Atún Grain-Free: un alimento con atún y krill que, además, posee aceite de pescado perfecto para favorecer una piel sana y pelaje brillante.

En definitiva, la vida de cualquier perro cambiará drásticamente con la incorporación de alimentos saludables y naturales a su dieta. Los productos de Lenda son ideales para cualquier tipo de perro, especialmente si este necesita una alimentación especial libre de cereales.