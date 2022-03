ALL FOR BOX, los gimnasios del siglo XXI

Desde su irrupción en el mercado empresarial madrileño hace dos años, la joven, pero emergente cadena de gimnasios y centros de acondicionamiento físico especializados ALL FOR BOX no ha dejado de crecer y expandirse a lo largo y ancho del territorio nacional. Parte del éxito que la compañía está cosechando se debe a la forma con la cual la directiva ejecutiva ha sabido examinar el mercado, comprendiendo las inquietudes del público.

Equipo técnico ejecutivo de élite

Adrián Miguez Ortigosa es el CEO y fundador indómito de la firma, junto a Alba Corral Miñán, directora de operaciones empresariales, está posicionando las siglas ALL FOR BOX por delante de otras cadenas y franquiciados a priori de mayor calado y con más presupuesto. Pero, como cantidad no es sinónimo de calidad, a base de pico y pala y con su revolucionario sistema de captación, asociación y franquiciado personalizado, el trabajo serio, circunspecto y altamente profesional desarrollado desde la directiva, atrae a muchos jóvenes emprendedores, los cuales quieren salir del circuito franquiciado en masa y del modelo de negocio que otras cadenas tradicionales proponen, cerrando filas junto a ALL FOR BOX.

Rompiendo con los estereotipos enquistados desde hace años en el sector, el exitoso tándem ejecutivo formado por Miguez y Corral está sabiendo canalizar otro concepto de trabajo totalmente desconocido hasta el momento de colaboración con sus franquiciados, mediante un innovador sistema de asociación corporativa. Una de las claves para este éxito ha sido la pasión de ALL FOR BOX por romper con los estereotipos establecidos y entender las necesidades de sus asociados y el público que acude a los locales de la cadena.

Planes personalizados, garantías de éxito

El seguimiento exhaustivo en la evolución de los inversores y el total apoyo de la directiva de ALL FOR BOX con cada uno de sus centros asociados durante el proceso son altamente efectivos. Asesorando técnicamente en una gran cantidad de conceptos, como la operativa logística, los planes de resultados a corto y medio plazo, el marketing publicitario o las campañas comerciales para la optimización de resultados y una efectividad máxima. Adrián Miguez, exdirectivo que atesora larga experiencia como agente comercial y jefe de equipos en campañas publicitarias, ha sabido crear la simbiosis perfecta aunando su formación profesional con un amplio abanico de conocimientos deportivos que, durante años, ha adquirido en otras materias como el boxeo, las artes marciales o el fitness.

Alba Corral, socióloga de profesión, reputada terapeuta y gran aficionada al deporte, por su parte ha sido la precursora de canalizar y generar otras propuestas para atraer a los socios desencantados, desarrollando un planning adaptado y multifuncional para cada cliente, donde no solo se tiene en cuenta el perfil físico y morfológico, sino también otras parcelas psicológicas que interfieren con el modus vivendi y operandi de la persona. Seguimiento, evolución y resultados mediante un coaching personalizado y exhaustivo son la clave del éxito en ALL FOR BOX.