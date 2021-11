Ana Sarmiento destaca la importancia de la marca talento en una organización

Actualmente, las empresas deben prestar especial atención en construir una marca talento que les permita atraer y fidelizar a los profesionales más capaces del mercado. El talento de una fuerza laboral permite que una empresa cumpla con la promesa que hace a sus clientes con la marca de consumo.

Hoy en día, los líderes de las organizaciones deben trabajar en conjunto con los de comunicaciones y recursos humanos para crear y cuidar su reputación como empleadores también. Es una función del negocio y no una responsabilidad del área de personal, como se cree a la ligera.

Una marca que atrae el talento lo hace por su cultura corporativa y esto es una responsabilidad de todos en la empresa. En ese sentido, Ana Sarmiento es una experta en la creación de estrategias que permiten a las empresas posicionarse en el mercado laboral para incorporar al mejor talento.

¿En qué consiste la marca talento?

El concepto marca talento deriva de lo que se conoce como marca del empleador o employer brand, que es la manera en la cual la empresa se percibe como lugar de trabajo, al exponer los beneficios de formar parte de ella. La marca talento se materializa en comentarios difundidos en internet acerca de si es buen lugar para ejercer o no, en las conversaciones de los empleados con sus amigos, en el deseo de la gente de vincularse a una organización, etc.

Las opiniones en las redes sociales sobre la empresa como sitio para trabajar pueden resultar definitivas en el número de postulaciones que esta reciba para llenar sus vacantes. Si se quiere atraer a los mejores, hay que preocuparse por la experiencia de los empleados en el interior de la compañía, construir una cultura con enganche y después divulgarla.

Construir la marca talento va más allá de crear posts con fotos bonitas y ofertas de trabajo que prometan snacks saludables y respeto por la diversidad. Los profesionales no son tontos y si no encuentran lo prometido, comen puerta. No se puede esperar otra cosa.

Ana Sarmiento es especialista en Employer Branding Ledership y, gracias a su amplia trayectoria, ha apoyado a importantes empresas de todo el mundo. Así mismo, fue incluida dentro del Top 100 Mujeres Líderes en España y no solo contribuye con las empresas, empoderándolas para captar a los mejores talentos, sino que también ayuda a los profesionales a construir su marca personal para posicionarse en el mercado laboral.

¿Por qué las empresas de hoy en día deben preocuparse por la marca talento?

Para Ana Sarmiento, el precio a pagar es alto: trabajadores con rendimiento subestándar y alta rotación de personal, lo cual, a largo plazo, representa un desangre financiero que cualquier empresa quiere evitar. No es un buen negocio formar a los nuevos empleados para perderlos en manos de los competidores.

Cuidar de la imagen de la empresa como sitio para trabajar hace que esta pueda escoger los mejores profesionales del mercado y fidelizarlos. No hay que conformase con gente de desempeño mediocre o, peor aún, con vacantes sin llenar por meses. El auge de las redes sociales hace que la marca talento ya no solo esté definida por lo que la organización cuenta de sí misma, sino también por lo que dicen otras personas.

Hay portales, como Glassdoor, en los que candidatos, trabajadores y exempleados detallan la verdad de lo que se vive dentro. En la cuarta revolución industrial, la transparencia se impone y las empresas no pueden tapar el sol con las manos.

En conclusión, al buscar en Google el nombre de una empresa, aparecen comentarios de diferentes fuentes que definen a un nivel público su marca talento. "Es importante tener en cuenta este nuevo concepto, pues es fundamental para atraer y fidelizar al mejor talento", asegura Ana Sarmiento, experta en liderazgo y cultura organizacional.