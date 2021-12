Andalucía posee la mejor unidad de nanothermia para cáncer (oncothermia)

Cuantos pacientes han viajado desde España al exterior buscando una terapia novedosa que pudiera tratar su tumor. No pocos se desplazaron a hospitales oncológicos de Estados Unidos.

Hace unos años, viajar a Huston era, al parecer, la solución para tratar el cáncer de una forma efectiva. En Europa, Alemania siempre fue el país considerado punta de lanza en terapias avanzadas. Sin embargo, poco a poco, la sociedad se ha dado cuenta de que el sistema de salud español es uno de los mejores y más completos a nivel de tratamiento oncológico. Sin ir más lejos, el equipo de oncología de Cellumed Clinic, hospital de día situado en Marbella, provincia de Málaga, fue el primero en incorporar la terapia con nanothermia en 2012 (la más moderna tecnología con sistemas nanos de oncothermia). El primer equipo de oncología en España formado en esta terapia fue el equipo de Cellumed, nombrado más tarde como centro de referencia para la expansión de esta nueva terapia, tanto para España como países de Hispanoamérica. El equipo médico de Cellumed Clinic se compone de: oncólogo y radioterapeuta, neurocirujanos, especialistas en tumores de cabeza y cuello, cirujano oncológico y oncopatólogo. Recibió la formación de la mano del famoso científico e investigador Prof. Andras Szasz, fundador de Oncotherm y padre de la nanothermia. Además, el equipo médico ha viajado a Hungría y Alemania, países donde nació esta terapia, para recibir el mejor entrenamiento de la mano de los hospitales y médicos que trabajan con la tecnología desde principios de su creación. Gracias a esta labor, se puede contar, hoy día en España, con un gran equipo de oncología preparado para tratar tumores y células cancerosas con todo lo que la ciencia ha dispuesto.

Durante años, Cellumed ha contado con el apoyo del Profesor Andras Szasz y otros científicos en multitud de conferencias, ha participado en diversos simposios y conferencias y en diversos congresos. Cellumed, clínica de oncología integrativa, cuenta con la experiencia de muchos años y multitud de pacientes oncológicos tratados, con tumores en diferentes fases. Ha ayudado en la coordinación de entrenamiento de otros médicos, así como del conocido Hospital Valdecilla de Santander, y ha recibido diferentes galardones, como el Premio a la Excelencia Profesional, Medalla de Oro a la Profesionalidad y Premio Nacional como Clínica Oncológica.

La terapia consiste en la evolución de la antigua hipertermia, al usar una selección celular. Se diferencia porque no introduce calor, sino una energía no tóxica ni nociva, excepto para las células cancerosas, ya que el calor se produce en el interior exclusivo de las células cancerosas debido a un choque molecular a nivel nanoscópico, que destruye las células cancerosas pero no causa daño en ningún tejido sano. Esta muerte natural, que se produce en las células tumorales, se llama apoptosis, por eso el paciente no sufre efectos secundarios, por el contrario, aumenta el sistema inmunológico y su calidad de vida mientras es tratado. Tanto la quimioterapia como inmunoterapia y radioterapia alcanzan mejores resultados con la combinación con nanothermia, una opción para los pacientes que no pueden ser tratados con fármacos o radioterapia. Incluso pacientes con el peor pronóstico han encontrado en nanothermia una solución eficaz de tratamiento.

Sin lugar a dudas, hoy en día, no hay que viajar al extranjero para recibir el mejor tratamiento oncológico. Por el contrario, son muchos los pacientes extranjeros que acuden a España y, sin ir más lejos, a Marbella, en la Costa del Sol de Andalucía, donde esta clínica, pionera en el país de esta novedosa terapia, está haciendo una excelente labor.