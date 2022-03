Antonio Orozco escoge a Atelier de Bodas para deslumbrar en los Goya

El cantante español Antonio Orozco fue nominado a los premios Goya por la Academia De Cine Española, esto por su tema El Cover para la ópera prima de Secun de la Rosa. El cantante y jurado de La Voz se ha dejado ver en cada gala a la que asiste con un estilo sobrio, ecléctico y elegante.

Para la 36ª entrega de los Goya que premia lo mejor del cine español, a la que Antonio ha sido nominado, el cantautor ha seleccionado la casa de moda Atelier de Bodas por tener una variada propuesta, así como también diseños exclusivos.

La esencia y estilo de Orozco en un look de Atelier de Bodas

No es primera vez que se viste por la exclusiva casa de moda, ya lo había hecho anteriormente para la temporada de La Voz en el año 2020, así como también para su videoclip del tema “Entre sobras y sobras me faltas” con un look sobrio y elegante.

Antonio encuentra en Atelier de Bodas la exclusividad de sus propuestas, un asesoramiento personalizado y de fácil elección. La tienda exclusiva de Barcelona es donde Antonio se siente cómodo y en casa para seleccionar sus atuendos, además encuentra trajes que no se encuentran en ninguna otra tienda.

Por otro lado, la variedad de colores, diversidad de prendas, texturas, piezas innovadoras y las novedades cada temporada de Atelier de Bodas hacen que el cantante la considere como su primera opción a la hora de vestir. Además, esta cuenta con diseñadores independientes, lo cual permite que sus colecciones se renueven cada mes, teniendo en cuenta el estilo de sus clientes para ofrecerles la mejor asesoría.

Antonio Orozco selecciona a Atelier de Bodas para vestir en los Goya

Orozco, una vez más, decidió vestirse con esta casa de moda y, en esta ocasión, ha seleccionado un look innovador y deslumbrante. Fue un traje negro con detalles de raso en la solapa, un bolsillo llamativo y de colores. El artista lució sobrio e innovador con un estilo adaptado a su esencia. Sin embargo, en esta ocasión el diseño es doble, ya que su hijo Jan le acompañó y decidieron vestirse exactamente igual para la gala de los Goya.

Esta tienda cuenta con propuestas que se adaptan a todos los clientes y estilos, dando solución a cada solicitud. Asimismo, al usar cada uno de sus looks, las personas no son parte de una tendencia, sino que crean tendencia a través de sus propuestas. Por eso, la marca se ha posicionado como un referente en la industria del entretenimiento.

Contar con una asesoría que logre cubrir las expectativas en diseño e imagen no es una tarea sencilla, sin embargo, en Atelier de Bodas identifican el estilo de sus clientes para ofrecerles la mejor atención y diseños de vanguardia.