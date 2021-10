Aprender a trabajar de cuenta ajena a cuenta propia, gracias a Academia Alto Rendimiento

Las personas, en algún punto de sus vidas, deciden iniciar la búsqueda de un trabajo que les permita tener más libertad, más tiempo y/o más ingresos. Sin embargo, en ocasiones, no es fácil seguir trabajando por cuenta ajena.

Como solución, muchas personas optan por emprender u ofrecer servicios como autónomos. Sin embargo, si no se cuenta con un mapa y una brújula acertados (con base en los conocimientos y experiencia), es posible que se encuentren con menos libertad, menos tiempo y menos ingresos que antes. Al menos, en diferentes etapas del proceso.

Rodrigo Sampedro (CEO de Academia Alto Rendimiento) y Josu Sanz (CEO de Innwit), con base en su experiencia por cuenta ajena en multinacional y la adquirida durante sus emprendimientos, decidieron empezar a crear en 2014 un manual para que cada persona pudiera saber, antes de lanzarse a la aventura, todas las variables a tener en cuenta.

Como resultado, publicaron el libro Freelance Manager, el cual enseña a pasar de trabajar de cuenta ajena a cuenta propia, compartiendo proyectos con otros emprendedores en internet.

Academia Alto Rendimiento ayuda a emprender

Rodrigo Sampedro y Josu Sanz son los autores de Freelance Manager (FLM), un libro que reflexiona sobre la profesión del futuro. En sus páginas, se puede encontrar contenido muy valioso y completo que se centra en una filosofía de trabajo y un estilo de vida adaptado a los tiempos que corren.

El concepto "Freelance Manager" es considerado futurista en 2014, pero ahora es más real que nunca. En sus páginas, enseña a las personas a relacionarse con otros emprendedores y a compartir ideas o proyectos. "Comparte para triunfar", escribe Josu en una de sus páginas. Todo esto ha sido creado a partir de su experiencia personal y de la experiencia de miles de personas que han acompañado o con las que han colaborado estos últimos años.

Asimismo, los profesionales consideran que la posición geográfica no era un problema para este futuro del trabajo en 2014 y, ahora más que nunca, es algo que ha llegado para quedarse: sacar el máximo provecho a las relaciones en el entorno digital. Por esta razón, los lectores y los futuros directores de proyectos freelance serán capaces de encontrar a personas en todo el mundo que compartan su misma visión y estilo de vida. Con ello, aumentan las probabilidades de acceder a la vida que siempre desearon tener.

¿Por qué es importante relacionarse con otros emprendedores?

En muchas ocasiones, algunos profesionales no comparten sus ideas o proyectos con otros porque temen que se las plagien o roben. Sin embargo, una buena idea que no se ejecuta ni se comparte pierde su valor y pasa a ser olvidada por el emprendedor. "¿Cuántas veces tuviste una idea, que no desarrollaste, y acabaste viendo realizada por otras personas?", pregunta el responsable.

Además, muchas personas que han llegado al éxito profesional y que hoy son figuras públicas en todo el mundo lo hicieron gracias a ir acompañados. Siempre hay detrás un compañero o equipo que consiguió sinergias para convertir esas ideas o sueños en una realidad.

Por esta razón, el libro Freelance Manager es una herramienta muy útil para que los emprendedores entiendan los ingredientes necesarios para convertirse en directores de proyectos del futuro en el mundo freelance. Antes de dar el siguiente paso, se debe entender si se están teniendo en cuenta todas las variables y reglas del juego.

En conclusión, Academia Alto Rendimiento, en esta ocasión con Josu Sanz y el libro FLM, está ayudando a las personas a crecer, conseguir un mayor desarrollo, valorar su tiempo y a cambiar a un estilo de vida mejor. Asimismo, en este libro enseñan a buscar el equilibrio propio entre cuenta ajena y cuenta propia y, con ello, aspirar a la mejor vida.