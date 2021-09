Área 44 Servicios Educativos es una de las mejores escuelas de familias online al alcance de todos

El día a día de las familias es complicado y, en él, surgen una infinidad de dudas, preguntas sobre la crianza, escolaridad, resultados escolares, problemas de los hijos y, muy en concreto, dudas acerca de si la actuación como padres es la apropiada o si se podría llevar a cabo otro tipo de acciones para ayudar a los hijos.

Por este motivo, desde Área 44 Servicios Educativos han dado una vuelta de 360 grados a las clásicas escuelas de padres y han creado la escuela de familia online.

El origen de la escuela de familia online

Juan José Millán, Director de Área 44 Servicios Educativos, cuenta que hace años, mucho antes de la pandemia, su escuela de familias ya era diferente y tenía una importante carga online: "generábamos un tema de interés para familias y centros escolares, trabajábamos el tema durante al menos 2 semanas a través de nuestra plataforma online, ofreciendo contenidos, vídeos de nuestros expertos, etc. Después llegaba el momento presencial. Nos desplazábamos al colegio o espacio en el que se desarrollara y llevábamos a cabo el espacio de intercambio que, podríamos decir, es en lo que se quedan habitualmente estas charlas. Como ya había conocimiento por parte de las familias, el espacio era un espacio de intercambio en el que no nos limitábamos a que una persona se pasara 2 horas hablando. Esta sesión se retransmitía en streaming para aquellas familias que no podían participar. Lo mejor de todo es que esas familias desde sus casas, o donde estuvieran, podían interactuar, participando, haciendo preguntas. Era mágico para muchos. Una vez finalizado este espacio, manteníamos abierto el tema en nuestra plataforma otras dos semanas, generando debate, ofreciendo contenidos, etc. Tras estas dos semanas, iniciábamos otro bloque temático".

El cambio que ha experimentado el mundo con la situación vivida con el COVID-19 y las nuevas costumbres y destrezas que ha adquirido prácticamente toda la población, han hecho que desde Área 44 se haya diseñado una escuela de familia para todos, desde cualquier lugar en el mundo.

¿Cómo es hoy la escuela de familia online?

Desde este mes de septiembre de 2021, Área 44 abre este espacio para todas aquellas familias que deseen aclarar sus dudas y aprender sobre educación, psicología, psicopedagogía, y todo lo relacionado con sus hijos. La escuela de familia tiene un formato muy sencillo: "es como si te suscribes a Netflix, pero mucho mejor, porque en este caso, podrías hablar con los actores de las series", explica Millán. La comparación no puede ser mejor. Una vez que una familia accede al servicio, podrá entrar en el espacio online, donde encontrará contenidos sobre temas de gran interés en edad infantil (celos, límites, socialización, etc.), escolares de Primaria, de Secundaria (estrategias de aprendizaje, dudas sobre escritura, números, malos resultados, problemas con el colegio, bullying...) y, además, espacios específicos sobre déficit de atención (TDAH), TEA, dislexia, tecnología (redes sociales, videojuegos, internet...), etc., con grandes aportaciones prácticas y útiles. Pero el gran añadido de valor es que se queda esta oferta de servicios en una web en la que entrar y recoger contenido. Periódicamente se establecen sesiones en vivo exclusivas para los usuarios suscritos en las que los profesionales que desarrollan el contenido interactúan con los participantes escuchando dudas, dando respuestas útiles, orientaciones... Por lo que aquello de hablar con los actores que indicaba Millán, es acertadísimo.

¿Cómo inscribirse en la escuela de familia online?

El trámite es realmente sencillo, simplemente hay que acceder a su página web y pulsar en "suscribirse a la escuela de familia online". El coste es de 15€ mensuales que se cobran de la misma forma que cualquier otra suscripción. Cómodo, sencillo y de gran utilidad para familias. Este servicio se incluye a todas las familias que participan en sus servicios de apoyo escolar o intervención psicopedagógica. Juan José Millán, Director de Área 44, comenta que "es un servicio con el que empezamos ahora, por lo que las primeras familias que se suscriben tienen la "suerte" de compartir espacio con muy pocas familias, por lo que la interacción es increíble. En estos días hemos constatado que es un servicio con un "techo". Ahora está abierto, pero en cuanto llegue el momento en que veamos que ya hemos llegado al número de familias que consideramos apropiado para dar el mejor servicio, cerraremos el acceso".

Por tanto, conviene apresurarse si una familia tiene interés en participar para no perder esta gran oportunidad de convertirse en unos padres bien formados, informados y con la posibilidad en cualquier momento de acceder a un equipo contrastado de especialistas en educación y psicopedagogía.