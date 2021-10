Armonizar los espacios con las puertas blancas interior que ofrece Losma Studio

Las ventanas y puertas blancas son una opción muy frecuente para las personas que desean remodelar el interior de su vivienda, ya que además de dar un toque elegante, su color armoniza cualquier espacio de la vivienda.

Lo ideal en estos casos es asegurarse de adquirir una puerta de madera de buena calidad como las que fabrica Losma Studio, capaces de durar en el tiempo y de mantenerse en buenas condiciones.

Puertas blancas que armonizan cualquier espacio

Losma Studio es una empresa con nada menos que un siglo de historia que se dedica a la fabricación de balcones, ventanas y puertas de madera de excelentes características. Su trayectoria y calidad la han convertido en una de las mejores empresas del sector en toda España. Entre sus creaciones destacan las puertas blancas interior. Su elegante acabado, robustez y calidad, las hacen ideales para la remodelación de cualquier vivienda o apartamento, ya que están pintadas de un color blanco brillante y limpio que armoniza con cualquier lugar de la casa.

Su versatilidad se debe especialmente a su color, ya que es más multifuncional y crea una particular sensación de ligereza, amplitud y libertad, que son sus principales ventajas. Además el blanco es tendencia y es muy utilizado en decoraciones modernas, ya que combina muy bien con cualquier estilo de decoración, ya sea rústico, vintage, minimalista, moderno, etc. Esto significa que no hay que preocuparse por si armonizan con las paredes, el piso o la decoración porque siempre quedan bien. Las puertas blancas nunca entran en conflicto con estos detalles.

El diseño de las puertas blancas interior de Losma Studio

Si algo destaca a primera vista de las puertas blancas de madera para interiores de Losma Studio, es sin duda su diseño. Se trata de una puerta maciza de gran calidad con un acabado liso y elegante. Está elaborada con madera DM de alta densidad resistente al cambio de temperatura, con medidas estándar o a la medida personalizada por el cliente. Su color blanco se obtuvo con la aplicación de 4 manos de fondo de 150 gramos y 1 de acabado de 160 gramos, secada al horno para que no cambie su color ni se agriete la pintura con el tiempo. Además, la capa de color resiste muy bien a los arañazos y golpes.

La empresa se encarga de enviarla junto con cerco de 9x30, tapeta lisa de 7x10 y 4 bisagras de acero inoxidable. Si el cliente lo desea, la compañía puede encargarse de la instalación en su casa. Las puertas blancas de esta marca son una de las mejores opciones para armonizar cualquier espacio en interiores.