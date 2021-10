Asegura-Arte, el podcast de formación para mediadores de seguro de Rafael Bonilla

Utilizar las herramientas tecnológicas para promover conocimientos es uno de los mayores beneficios que brinda internet. En este caso, numerosos especialistas han decidido utilizar las plataformas digitales como un medio formativo en diferentes áreas.

Un ejemplo de lo anterior es el podcast Asegura-Arte de Rafael Bonilla, un proyecto enfocado en desarrollar la formación para mediadores de seguro. De hecho, es el primer podcast de habla hispana por y para corredores y agentes de seguro.

Rafael Bonilla es un mentor internacional de agentes y corredores de seguro que, después de más de 25 años de experiencia en el sector, ha creado el Método MAIO (Mediador All In One), un proceso de formación enfocado a estos empresarios.

Podcast Asegura-Arte de Rafael Bonilla

La experiencia es la principal herramienta de Rafael Bonilla a la hora de desarrollar contenidos para su podcast. Su larga trayectoria, acompañada de años de formación y preparación, lo han convertido en el especialista que es hoy en día y le han servido de motivación para proporcionar contenidos exclusivos y de calidad, dirigidos a agentes y corredores de seguro.

Consejos para la productividad y la gestión del tiempo, el nuevo paradigma de ventas, estrategias de marketing, técnicas de cierre disruptivas, herramientas de última generación y entrevistas a expertos son algunos de los puntos desarrollados por Rafael Bonilla en este formato. El propósito del mentor es promover la superación personal y profesional de quienes se adentran en este podcast.

Romper el paradigma tradicional para alcanzar el éxito

Mediante este material, Rafael Bonilla proporciona a los usuarios herramientas para crecer profesional y personalmente. Para quienes buscan incrementar sus conocimientos en marketing, aumentar las oportunidades de crecimiento empresarial, aprender a prosperar de manera eficiente, fidelizar su carrera de seguros, recibir asesorías con expertos y ganar más comisiones, esta ventana puede ser un puente para conseguirlo.

La creación y divulgación de contenido de valor por parte Rafael Bonilla hacen que Asegura-Arte se convierta en una herramienta para conseguir una mentalidad ganadora. El experto alude al logro de alcanzar la felicidad personal para que esta se refleje en la vida laboral de las personas. Rafael Bonilla trabaja en busca del desarrollo de ideas innovadoras que rompan con el paradigma de lo tradicional y cambien la visión de lo que es ser un empresario y alcanzar el éxito. En su página web, los corredores y agentes de seguro interesados en recibir su formación pueden consultar más información acerca del Método MAIO.

Para poder escuchar y disfrutar de Asegur-Arte, el podcast se encuentra disponible en la web oficial y en las principales plataformas de podcasting, como Ivoox, Spotify, Apple Podcast, Podimo, Google y Libsyn.