Asilvestrats hace de los cumpleaños celebraciones inolvidables con una partida de láser tag

El láser tag se ha vuelto una actividad muy popular en España, debido al gran nivel de diversión que ofrece tanto a niños como adultos. Y es que se trata de un juego que permite que los participantes pongan a prueba habilidades como la astucia, la rapidez, el sentido de la estrategia y mucho más.

Toda la diversión y la emoción que genera participar en una de estas partidas es lo que ha hecho que sea una de las mejores opciones para celebrar cumpleaños totalmente diferentes. La buena noticia es que la empresa Asilvestrats puede ofrecer este servicio a cualquiera que desee celebrar un cumpleaños inolvidable.

Láser tag, un juego que ha llegado para quedarse

También conocido como láser combat, el láser tag es un juego de deporte, en el que se simula un combate entre dos equipos con el uso de armas que disparan un láser infrarrojo a dispositivos receptores que se encuentran en la ropa del equipo contrario. En un principio, fue una actividad creada para el entrenamiento de soldados, pero posteriormente se convirtió en un juego comercial con el que hoy en día disfrutan muchas personas alrededor del mundo.

El juego se basa en estrategia y en destreza física, pero a diferencia de otros similares como el paintball, el láser tag no es doloroso y no requiere equipo de protección especial, ya que no se usan proyectiles, sino un haz de luz. El equipo necesario para poder jugar consta de un ordenador para las estadísticas de juego, el sensor de derrota equipado con sistema Wireless y, finalmente, una marcadora especial de láser tag.

Una alternativa perfecta para celebrar un cumpleaños original

El cumpleaños es, sin duda, un evento especial y, por lo tanto, las personas quieren disfrutar de un día diferente, con el cual puedan celebrar la vida de una forma inolvidable. A través de Asilvestrats, esto es posible, ya que esta compañía dispone de todo el equipamiento necesario para organizar partidas de láser tag Barcelona y crear extraordinarios escenarios de eventos en el lugar que elija el cliente. Ellos se encargan de trasladar todo hasta la ubicación y de montar el entorno de juego en prácticamente cualquier espacio, desde áreas pequeñas como pistas de tenis, hasta zonas más amplias como parkings, ferias, etc. Una vez terminado todo, el personal de la empresa se encarga de desmontar el escenario y dejar todo nuevamente en perfectas condiciones.

Para quien quiera disfrutar de un cumpleaños único y pasar un buen rato junto a sus amigos, familiares e invitados, una partida de láser tag organizada por Asilvestrats puede ser la mejor alternativa. Para contactar con la empresa, el cliente encontrará en su página web los canales de contacto de los que disponen, tanto telefónicos como medios online.