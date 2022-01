ASNEF, el registro de morosidad más temido. La financiación alternativa de la mano de BirdCapital.

A menudo, las personas se encuentran en la situación de querer pedir un préstamo para hacer una reforma en su hogar o para un proyecto de negocio, pero este le es denegado porque se encuentran en ASNEF. Se trata de una situación muy habitual, ya que cada día cientos de clientes de entidades bancarias sufren un rechazo financiero en sus oficinas por formar parte de este temido fichero.

No obstante, este hecho no implica el fin de sus sueños y proyectos, ni de quedarse desahuciados de cualquier opción financiera. Afortunadamente, hoy en día existen otras fuentes de obtener financiación más allá de la banca tradicional.

Aquellas personas que se encuentren en esta situación o incluidas en otro listado-fichero de morosidad pueden seguir las claves para salir adelante y descubrir cómo conseguir préstamos estando en ASNEF.

¿De qué se trata exactamente el ASNEF y por qué motivo los bancos no dan financiación?

Lo primero es entender qué es el ASNEF, qué implica y como afecta a las personas. ASNEF es el acrónimo de Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), esta asociación fue creada a mitad del siglo XX y su función era componer una base de datos donde anotar los impagos de personas o empresas.

Esta asociación (ASNEF) se encarga de regular y evitar el fraude financiero, aunque para lograrlo incluye los datos de las personas en sus archivos a fin de informar a otras empresas de que su situación no es solvente, al menos para ellos.

Para saber si alguien está en ASNEF, en primer lugar debe preguntar a su entidad bancaria para que sea esta misma la que haga una consulta de los datos de la persona y confirme el registro en dicho fichero. También se puede contactar directamente con ASNEF por teléfono, fax, correo electrónico o correo postal, encontrando toda la información de contacto en su página web.

Hay que tener en cuenta que en el caso de no pertenecer a ASNEF, pero de disponer de deudas que no se hayan cancelado con una empresa que sí se encuentre en esta lista, lo más probable es que esta empresa haya incluido los datos de la deuda en un fichero de ASNEF o bien en un fichero de EQUIFAX. Es decir, cualquier persona puede ser incluida en ASNEF si no paga la deuda de su acreedor y este lo denuncia ante ASNEF.

En el caso de estar registrado en un fichero de morosos como ASNEF, acceder a la financiación tradicional va a ser difícil. En esta situación, la financiación alternativa (capital privado) puede ser una solución.

¿Por qué la banca tradicional no concede financiación estando en ASNEF?

La banca tradicional acude siempre a ficheros de morosidad cuando alguien solicita un préstamo, por lo que es difícil acceder a la financiación tradicional en estos casos. En el caso de ASNEF, la banca tradicional se rige para determinar la concesión o no de un crédito o préstamo, así que aparecer en dicho fichero imposibilita a estas personas a seguir usando esa vía financiera para llevar a cabo sus proyectos.

Sin embargo, encontrarse en un fichero de morosidad como ASNEF no es sinónimo de bloqueo ni eliminación de recursos completamente y mucho menos de aislamiento financiero.

Condiciones para acceder a un préstamo formando parte de ASNEF u otro fichero similar

Cuándo una persona es incluida en un fichero de morosidad como ASNEF es probable que desconozca la situación hasta que solicita un préstamo o inicia cualquier trámite de financiación. En este caso, no le será aceptada una operación de crédito por parte de una entidad bancaria tradicional al considerarse un perfil de cliente con riesgo de impago. Esta situación se produce cuando una persona ha contraído una deuda con una empresa u otra entidad, sea cual sea el importe a devolver.

Aunque es cierto que cuando la banca deniega la financiación que se necesita parece imposible continuar con los proyectos y expectativas en mente, no todo está perdido. Hay que centrar los esfuerzos en otras alternativas y opciones que no discriminan por formar parte de ASNEF y con las que sí se puede conseguir financiación.

Para poder esquivar este impedimento, se debe seguir un procedimiento y una serie de requisitos para agilizar el proceso y encontrar las mejores alternativas para conseguirlo.

Una de las fórmulas existentes para los usuarios que se encuentran registrados en ASNEF es la disposición de crédito para afrontar el pago de la deuda que se reclama, normalmente procedente de otras compañías de servicios o bien de la propia banca.

Es aquí cuando la financiación alternativa (capital privado) interviene, permitiendo brindar liquidez para una reestructuración económica y así poder afrontar las deudas que hubiera pendientes, reunificando el pago y haciendo que la solvencia crezca de forma automática.

En el caso de que se decida solicitar un préstamo de capital privado, se deben tener en cuenta los requisitos a cumplir para poder obtenerlo. El primero de los requisitos es contar con una propiedad libre de cargas o con poca carga, para presentarla como garantía hipotecaria. Este es un requisito imprescindible para acceder a la financiación a través de capital privado. El segundo de los requisitos es acreditar una fuente de ingresos que permita afrontar los pagos del préstamo de capital privado. Esto es necesario para el estudio de solvencia necesario para la concesión de cualquier préstamo. Con estas dos condiciones es posible, bajo estudio, acceder a financiación aunque se figure en un fichero de morosidad.

Pasos a seguir para solicitar un préstamo estando en ASNEF

El primer paso previo es analizar detenidamente la situación propia de cada persona y el estado económico-financiero, es decir, asegurarse de que se perciben suficientes ingresos para hacer frente a los pagos de un préstamo, sin que estos supongan un problema en la salud financiera de esa persona.

Lo segundo es contar con expertos como BirdCapital , empresa financiera regulada y supervisada por los organismos correspondientes.

Tras plantear la solicitud, es necesario aportar la documentación referente al estado económico, garantía, etc. para que tras el estudio del mismo, la empresa pueda indicar si es viable o no y seguir con los siguientes pasos.

Lo siguiente es realizar una tasación oficial. Para obtener una hipoteca, es necesario y así lo indica la ley, contar con una tasación vigente, realizada por una tasadora oficial. Esta tasación proporcionará un valor estimado actual de la propiedad.

Finalmente, si todo está correcto, con los parámetros requeridos para la concesión de esta tipología de préstamos, se dispondrá la firma en notaria. En este proceso se accede a un producto financiero en el que se deberá leer y comprender perfectamente las condiciones a las que se está sometiendo la persona.

Consejos de BirdCapital antes de solicitar un crédito

BirdCapital aconseja valorar los riesgos y condicionantes de una hipoteca, así como la situación financiera propia de forma objetiva antes de buscar un préstamo hipotecario privado. Teniendo esto claro, a través de esta entidad es posible acceder a alternativas de financiación en función de la garantía inmobiliaria que se presente.

Conseguir un préstamo con ASNEF podría ser la oportunidad para muchos de salir de una compleja situación económica. Permitiendo que se puedan reunificar deudas, abonar el importe reclamado, salir de la propia ASNEF, efectuar la compra de un nuevo inmueble e incluso contar con el capital para invertirlo en otras oportunidades de negocio.