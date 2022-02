Asombro Extremo, la compañía de tecnología reconocida por crear las campañas digitales más exitosas del mundo

Asombro Extremo es una compañía de tecnología creada en 2002 por Julián Ávila y Marcos Amadeo, dos ex-ilusionistas profesionales, quienes se dedicaron durante muchos años a realizar espectáculos de ilusionismo a medida para las compañías más importantes del mundo.

Comenzaron su actividad en Buenos Aires, Argentina, pero luego su territorio se extendió a todo el país sudamericano, después a todo el continente y posteriormente al resto del mundo, habiéndose presentado en más de 50 países.

Su diferencia siempre fue la utilización de la tecnología, aun cuando no se hablaba de tecnología y en un rubro dominado por ilusionistas que, básicamente, se dedicaban a hacer trucos clásicos.

Tecnología de personalización

En la búsqueda de sorprender a su audiencia Asombro Extremo creó una tecnología propia de personalización única en el mundo.

En 2014 decidieron utilizar dicha tecnología y combinarla con una potente idea que le prestaron a Coca-Cola. Esa campaña es hasta el día de hoy, la campaña digital más exitosa de la marca en el mundo y es conocida como “Santa’s Call” o “La llamada de Santa”.

Desde entonces, Asombro Extremo se ha dedicado a tiempo completo en desarrollar su tecnología de personalización de vídeos, realizando innovadoras campañas para compañías líderes, como Sony Music, Iberia, El Corte Inglés, Real Madrid, Sam’s Club, Banco Santander, Telefónica, entre otras.

En 2021, Asombro Extremo ha recibido en Estados Unidos un importante reconocimiento, Global Campaign of the Year American Marketing Association, debido a su campaña realizada para Sony Music y Carlos Vives, reproducida por más de 27 Millones de personas en solo unas pocas horas.