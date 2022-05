Atelier de Bodas expone tips para conseguir que los vestidos de novia aporten la máxima comodidad

La preparación de las ceremonias nupciales requiere dedicación y cuidado de todos los detalles debido a que están cargadas de emoción, amor y esperanza.

Por lo general, el foco de atención de las bodas está en los vestidos de novia, una pieza icónica que recibe todas las apreciaciones. Sin embargo, lo esencial es que garantice comodidad.

Para conseguir ese bienestar, Atelier de Bodas ofrece, gracias a su conocimiento y amplia experiencia en el sector, algunos tips para conseguir la comodidad y el look adecuado para el día de la boda.

Elementos que elevan potencialmente el look de las novias en su boda

Los expertos en confección y diseño de vestidos de novia y trajes de novio, Atelier de Bodas, sugieren que uno de los elementos que aporta mayor elegancia y conserva la esencia del look nupcial de las novias, es el uso del can can, un elemento que se ha conservado en la historia, justamente, para esta clase de ceremonias. Consiste en una estructura a medida que se ubica en la parte del abdomen, sobre la cual descansa el vestido, aportando volumen y forma y garantizando una caída agraciada y más proporcional, que eleva bastante el look.

Existen diferentes tipos de can can y algunos producen el efecto fajín, dando un aspecto esbelto y firme, que mejora la postura y luce mucho más la figura.

Los vestidos muy laboriosos, por bonitos que sean, pueden traer grandes dificultades que afectan la comodidad y tranquilidad de la novia. Atelier de Bodas recomienda el can can porque evita que la novia se acalore o se enrede, por lo pesado del vestido. El elemento mantiene todo en su lugar, de modo que el entrelazo de las telas no afecten a la movilidad.

El broche, ¿dentro o fuera?

Otro de los elementos importantes es el broche, un detalle que termina la perfecta ejecución del vestido, adecuando la horma al cuerpo de la novia. Un elemento de seguridad que mantendrá tranquila a la novia durante el célebre momento, sabiendo que su vestido lucirá exactamente como debe, sin que pierda su forma o lugar, por el movimiento. Es un accesorio muy llamativo que se puede lucir de forma exterior, con detalles muy recatados que le dan mucho más cuerpo y atención al diseño, decorados con brillantes o detalles muy agraciados. También se puede lucir dentro del vestido, colocándose a la altura de la cremallera del vestido.

En Atelier de novias, las novias pueden recibir asesoría personalizada y conseguir los detalles y tipo de vestido que buscan para su gran día. La tienda y taller de novias y novios está presente en Barcelona, Madrid y Valencia, y crece rápidamente.