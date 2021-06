Aumentan cada vez más las búsquedas de comida casera a domicilio. Un ejemplo de ello es Foodnap

Cada vez es más frecuente que la gente pida comida casera a domicilio para reducir el tiempo en la cocina...

Cada vez es más frecuente que la gente pida comida casera a domicilio para reducir el tiempo en la cocina e invertirlo en las múltiples responsabilidades como el trabajo o los estudios. Esta iniciativa evita que este ahorro de tiempo se transforme en el consumo de comida que no beneficia a la salud. En esta línea nace Foodnap, que se enfoca en llevar al domicilio comida casera elaborada con productos naturales y ajustada a las necesidades del cliente, promoviendo un estilo de vida saludable.

Amplia oferta de platos

Foodnap ofrece una gran variedad de productos que se adaptan a todas las preferencias de los usuarios. Desde un plato oriental hasta pescado, vegetales, wraps o pollo entran a formar parte de una multiplicidad de opciones del menú, todos elaborados con ingredientes frescos que elevan la calidad del producto presentado. Javier Díaz, CEO y cofundador de Foodnap, asegura que este modelo de negocio se solidifica cada día porque nació para dar solución a esas personas que no saben o no pueden organizar su alimentación. Foodnap es una startup española que se está consolidándose como líder de la comida casera a domicilio. Este modelo de vender platos gourmet es una manera innovadora de llevar los tuppers a las casas o cualquier lugar donde el cliente lo solicite.

Además de posicionarse como la solución para las personas que no tienen tiempo de cocinar, Foodnap se adapta a las necesidades nutricionales de cada cliente y, por eso, se elabora un plan de diferentes líneas con un menú seleccionado especialmente para el disfrute de todos. En la web se puede consultar la carta de pedidos que se organiza según el régimen de cada persona. Así disponen de la línea Mana Foods, que abarca todos los platos de comida casera y saludable para quienes siguen una dieta específica o simplemente les gusta comer como en casa. Para los que cuidan su alimentación a un nivel extremo, como los deportistas, culturistas y competidores fitness, se ofrece una línea de restaurante llamada Totems, donde cada comensal puede diseñar su plato para toda la semana acorde a las calorías que requiere, haciendo más fácil la forma de cuidar su alimentación. Bombibú es parte de la línea de menús y presenta los platos más sofisticados de la cocina de autor que hará vivir a sus fanáticos una experiencia gastronómica en la casa u oficina. Finalmente, para los amantes del sushi, los chefs elaboran toda una variedad de esta delicia asiática que los clientes pueden pedir clicando en la línea Summa To Go.

Así, disfrutar de una buena comida casera a domicilio es fácil y sencillo gracias a Foodnap. Una verdadera experiencia gastronómica recorre las calles para que los clientes puedan disfrutar sin salir de casa.