Aumentar las reservas de un apartamento turístico de la mano de MyRentalHost

Con el propósito de conseguir la máxima rentabilidad, muchos propietarios de apartamentos turísticos deciden alquilar sus propiedades, aunque no disponen el tiempo o las herramientas necesarias para gestionar de forma eficiente una propiedad de temporada (alquiler por más de 31 noches) o turística (alquiler por menos de 30 noches).

MyRentalHost, la empresa multipremiada con base en Barcelona y próximamente en Madrid tiene como finalidad ofrecer soluciones concretas a esta problemática, presentándose como la empresa líder en la gestión integral de inmuebles de alquiler turístico y de temporada. Esta utiliza todas las herramientas disponibles para generar la mayor rentabilidad y ofrece servicios personalizados a propietarios con el objetivo de brindar la mejor experiencia a los huéspedes.

Los servicios de MyRentalHost

La clave del éxito de esta compañía es la calidad de sus diferentes servicios. Con ellos, el propietario no tendrá que preocuparse por nada más que recibir la rentabilidad de su apartamento turístico. La empresa cuenta con más de 12 años de experiencia en el mercado y apuesta día a día por mejorar todos los procesos, que van desde obtener una reserva hasta que el huésped vuelve a su casa. El servicio de Welcome Guest se encarga de darle una cálida bienvenida a los huéspedes. Los encargados de hacer el check in son gente especializada que explica el funcionamiento del apartamento y brinda consejos de cómo disfrutar al máximo la ciudad. También ofrecen un servicio de optimización del piso en alquiler, para así llamar la atención de posibles visitantes y asegurarles la mejor experiencia. Por otro lado, su servicio de gestión de reserva trabaja con más de 27 portales como Airbnb, Booking, MisterBnb, Homeaway, entre otros. Además, en el ámbito de la limpieza trabajan con gente profesional proveniente del sector hotelero con experiencia en este rubro.

Ante cualquier imprevisto que pueda surgir en las propiedades, en MyRentalHost cuentan con un equipo de mantenimiento que se encarga de solucionar cualquier problema en horas. "Sabemos que tenemos que ser muy respetuosos en ese sentido porque mucha gente que visita nuestros apartamentos están disfrutando de sus vacaciones y eso nos hace responsables en que tenemos que solucionar cualquier problema, si se puede, al momento" comenta Victoria Williams socia fundadora de MyRentalHost. En lo que respecta al descanso, MyRentalHost cuenta con un servicio de renting de ropa de primera calidad.

Los propietarios también pueden estar tranquilos, ya que que tendrán toda la información a mano de lo que pasa en su propiedad. MyRentalHost cuenta con una intranet donde los propietarios tienen acceso y pueden ver todo lo relacionado con las reservas, huéspedes, facturación, información detallada de rentabilidad y un largo etcétera.

Además, brindan servicios extra como asesoría jurídica, servicio de decoración, fotografía profesional del inmueble, consultoría general y una línea de atención al cliente disponible las 24 horas.

Comunicación directa con los huéspedes

MyRentalHost ofrece un eficiente servicio que cubre todas las necesidades de los turistas desde que planean la estancia hasta que están de vuelta a su ciudad. Además, su filosofía se basa en atender todas las dudas de los huéspedes antes de reservar a través de los distintos portales, donde MyRentalHost está presente en un máximo de 15 minutos. "Responder a preguntas rápidamente ante un huésped que tiene una duda, es la forma más rápida de cerrar una reserva" comenta Agustín Villafañe, director de la empresa.

La comunicación con el huésped es fundamental para no perder tanto tiempo en los procesos como en la experticia del huésped. Por ese motivo, usan la mensajería WhatsApp como herramienta de comunicación directa y fluida. Cuando el huésped confirma la reserva, se le envía un mensaje de texto que le da la bienvenida y ya se queda en contacto para futuras preguntas. En el check in se está en contacto con el huésped desde que sale hasta que llega al apartamento y un asesor está disponible por ese sistema las 24 horas, encontrando soluciones a los distintos problemas que puedan surgir. "Es como tener una especie de "conserje" virtual las 24 horas, algo que los huéspedes agradecen mucho" aclara Victoria Williams, cofundadora de MyRentalHost. Además, ponen a disposición de los huéspedes guías locales que les llevarán a todos los sitios de interés de la ciudad.

Por último, para quienes tienen hijos pequeños, cuentan con baby sitters especializadas en el cuidado de los más pequeños, para cuando los adultos requieran de un tiempo especial. Finalmente, una vez los huéspedes han finalizado la experiencia, el equipo de MyRentalHost sigue trabajando para ellos ofreciéndoles promociones para futuras estancias.

Gestión de propiedades de la mano de MyRentalHost

Además, cabe destacar que MyRentalHost cuenta con un complejo sistema de Revenue Management que, tras elaborar un estudio integral del mercado tomando en cuenta las fechas, competencia, ocupación, temporada... , actualiza cada 24 horas el precio de todos los anuncios en todas las plataformas, generando de esta manera el mejor precio que puede tener un propietario y un huésped en ese momento. "Siempre preferimos tener menos reservas de mejor calidad que muchas de mala calidad" agrega Agus Villafañe en relación a la rentabilidad entre un piso turístico y de temporada.

La amplitud de la cobertura de servicios y la calidad de los mismos han hecho de MyRentalHost una de las opciones favoritas para todos aquellos propietarios que necesitan tener una solución profesional a la hora de gestionar propiedades turísticas y de temporada sin tener que preocuparse por nada.

Los números de MyRentalHost son realmente increíbles, la ocupación promedio anual es del 88%, más de 3000 reservas gestionadas y más de 15.000 huéspedes recibidos hasta el momento. En el 2019, esta empresa hizo ganar a los propietarios más de 4.2 millones de euros y cuentan con más de 2000 reviews positivas.