Aumento de pecho en la Clínica Fercasy

El aumento de pecho es uno de los tratamientos a los que más mujeres se someten. Sin embargo, es importante...

El aumento de pecho es uno de los tratamientos a los que más mujeres se someten. Sin embargo, es importante ponerse en manos de especialistas en medicina estética para obtener resultados satisfactorios. Clínica Fercasy, dirigida por la profesional en medicina estética Raquel Fernández de Castro, es una de las más importantes de Madrid.

Innovación en los tratamientos de medicina estética de la Clínica Fercasy

La doctora Fernández de Castro trabaja para que una mejora de imagen de los pacientes no implique un gran cambio de aspecto. Fomentando la preservación del aspecto natural de los resultados, Fercasy ofrece los últimos avances en técnicas y equipos de medicina estética.

Otro de los procedimientos más solicitados en el centro de medicina estética Fercasy es el láser fotona SP Dynamis, un aparato que no emite calor como los equipos tradicionales, sino que transforma los rayos láser en ondas fotoacústicas. De manera poco invasiva, logra el rejuvenecimiento de la piel, la eliminación de várices y la exfoliación de rostro.

Tratamientos personalizados

Entre los tratamientos personalizados que ofrece la Clínica Fercasy se encuentra en tendencia la aplicación de ácido poliláctico con fines reafirmantes en cuello y pecho. En concreto en el área del escote, ya que tensa y rejuvenece la zona, creando un efecto lifting.

Las especialistas de la clínica realizan un gran número de tratamientos para realzar la belleza natural, de acuerdo con un primer diagnóstico exhaustivo. Esta dedicación minuciosa refleja la empatía de la doctora Fernández de Castro con cada paciente.

La bloguera “Raqueleita” constata en la página web de la clínica: “La Dra. Fercasy me ha realizado un tratamiento de rejuvenecimiento facial y los resultados me han gustado. En principio, tenía un poco de reparo porque nunca me había hecho ningún tratamiento de este tipo, pero nada más entrevistarme con Raquel, me tranquilicé. Es una mujer muy cercana, que se interesa por la opinión de sus pacientes, poniéndose en la piel de cada uno”.

En la página web de la clínica, es posible conocer más detalles sobre cada procedimiento de las áreas de estética facial, corporal, específica o antiedad.