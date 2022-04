Aventurarte, los campamentos de verano que garantizan seguridad con su protocolo anticovid

Los campamentos de verano son una opción a la que cada vez más familias españolas recurren durante las vacaciones. En este tipo de viajes los niños no solo se divierten, sino que también pueden aprender y desarrollar distintas habilidades. En Madrid, una de las empresas más reconocidas del sector es Aventurarte, que organiza campamentos para chicos de entre 5 y 18 años, en 4 grupos de edades diferentes.

El concepto de los campamentos de Aventurarte es la multiaventura, que consiste en el diseño de una gran variedad de actividades comunes y otras diseñadas específicamente para cada grupo de edad. Estas incluyen la realización de distintos deportes, senderismo, orientación, expresiones artísticas y talleres. Además, en los campamentos se aplica un protocolo covid para garantizar la mayor seguridad a todos los participantes.

¿Cómo es el protocolo covid en los campamentos de Aventurarte?

Todas las actividades que desarrolla Aventurarte se realizan con un protocolo covid actualizado por el Ministerio de Sanidad y las Juntas de Castilla y León y Castilla-La Mancha, el cual se ajusta siempre a lo que dispongan las autoridades en el momento de realización de los campamentos. Entre otras medidas, se evita el ingreso de personas, tanto participantes como monitores, que tengan síntomas compatibles con el virus. El objetivo es que los chicos disfruten del campamento con naturalidad y con las mismas precauciones que se adoptarían en sus entornos habituales.

En 2021, todos los participantes y monitores del campamento eran sometidos a un test de antígenos previo a su llegada al campamento. Antes de confirmar el ingreso, se tomaba la temperatura y se comprobaba que no hubiera síntomas compatibles con el virus. Para el ingreso del acampado era necesario firmar una declaración responsable, por parte del adulto (y del propio acampado, si era mayor de 14 años), y del monitor, confirmando que no hubiera desarrollado posibles síntomas en los 15 días anteriores y que no hubiera estado en contacto con personas con síntomas de covid. Durante la estadía se llevaba un registro diario de la temperatura, el cual estaba a disposición de las autoridades sanitarias.

Durante todo el campamento, las instalaciones se limpiaron y desinfectaron al menos dos veces al día. Además, se integró el lavado de manos con gel hidroalcohólico dentro de la rutina necesaria antes y después de cada comida y de cada actividad.

Protocolo covid ante la aparición de síntomas

En tales casos se procedió al aislamiento en un sector del campamento especialmente destinado para ese fin y a la comunicación inmediata a los padres para mantenerlos en todo momento informados. El procedimiento está coordinado con los servicios de salud correspondientes.

Tras la experiencia adquirida en los campamentos de los dos últimos años, llevados a cabo durante la situación de pandemia, el equipo de Aventurarte cuenta con la capacitación necesaria para actuar de manera ágil y con rapidez ante la aparición del menor síntoma sospechoso de ser compatible con covid, tanto en el equipo de monitores como en los menores. Se definirá un nuevo protocolo covid ajustado a lo que dispongan las autoridades en el momento de realizar el campamento.

Los campamentos multiaventura de Aventurarte son una opción divertida y educativa para las vacaciones, donde además todos los participantes están seguros, ya que se aplica el protocolo covid oficial que disponen las autoridades sanitarias.