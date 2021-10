Ayudar a los futbolistas a alcanzar su mejor versión con la plataforma Evolute Soccer

El fútbol es, con diferencia, el deporte más practicado en España. Desde el año 2013, la cifra de jugadores crece año tras año superando, hoy en día, el millón de futbolistas federados. Para enfrentarse a este deporte de alto impacto, es necesario realizar una preparación física y mental que la mayoría de futbolistas no lleva a cabo.

A menudo, a diferencia de lo que ocurre en otros deportes más minoritarios como el triatlón, el tenis o el ciclismo, cuyos deportistas sí acostumbran a cuidar su nutrición, preparación física, etc., los futbolistas no suelen implicarse más allá de los entrenamientos que realizan con su equipo y los partidos de cada jornada. Así, descuidan aspectos clave como la nutrición, la salud mental, la prevención y recuperación de lesiones, etc.

Sin embargo, esta tendencia está cambiando y cada vez son más los futbolistas amateurs que comienzan a tener en cuenta estos aspectos, ya que, mediante una buena preparación física y mental, el futbolista conocerá sus puntos fuertes para poder explotarlos, será capaz de controlar la ansiedad y mejorar su concentración, disminuirá el riesgo de lesiones, etc. Todos estos beneficios permitirán al deportista alcanzar un mayor nivel de satisfacción personal y profesional.

Por tanto, esta tendencia pone de manifiesto la demanda de una serie de profesionales especializados capaces de dar respuesta a las necesidades específicas de este tipo de deportistas.

Esta es la razón principal por la que nacen plataformas como Evolute Soccer cuyo objetivo es, por un lado, ayudar a futbolistas de toda España a encontrar los mejores servicios profesionales especializados y, por otro, ayudar a centros y profesionales a mejorar su visibilidad en el entorno digital incrementando así su valor de marca.

El mundo digital ya forma parte del día a día y llevar esta transformación digital a los servicios deportivos permitirá a los deportistas acceder más fácilmente a servicios de calidad y a los centros y profesionales, acercarse a su público objetivo.

Alcanzar el mayor rendimiento deportivo de la mano de Evolute Soccer

En Evolute Soccer, gracias a su buscador de centros y servicios, se pueden encontrar las mejores clínicas de fisioterapia en Madrid o Barcelona, el mejor nutricionista de Madrid, lo mejor de la medicina deportiva y el mejor centro de alto rendimiento de la ciudad.

Fisioterapeutas, médicos deportivos, entrenadores personales, psicólogos, podólogos y nutricionistas, todos ellos en una misma web para formar mejores futbolistas, con un mayor nivel de rendimiento, para que puedan disfrutar mejor de su deporte favorito.

Pero, ¿cómo ayuda Evolute Soccer a centros y profesionales deportivos? Cada centro tiene en la plataforma su propia página personalizable en la que poder destacar sus servicios e incluir información relevante. Tener presencia en internet se ha vuelto, hoy en día, fundamental para las empresas y, gracias a esta página, los centros obtienen una mayor visibilidad en buscadores lo que les acerca a su público objetivo y aumenta su notoriedad de marca.