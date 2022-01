Ayudas fiscales para las empresas que cumplen con la Ley General de Discapacidad

El Real Decreto Legislativo que aprobó el texto de la Ley General de Discapacidad data nada menos que de 2013. Por aquel entonces supuso un avance fundamental en la conquista para el colectivo de las personas con discapacidad, cuyos derechos no estaban suficientemente reconocidos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, era históricamente el derecho al trabajo.

La Ley General de Discapacidad establece que todas las empresas con 50 o más empleados deben reservar al menos el 2% de su plantilla a trabajadores con discapacidad. Para obtener el certificado de discapacidad, los candidatos contratados deben presentar al menos un 33% de discapacidad. Si bien la promulgación de la ley ha servido para concienciar y visibilizar el importante reto a conseguir, lo cierto es que aún hay mucho camino por recorrer.

Un estudio publicado por el portal especializado Pymes y Autónomos en 2019 afirmaba que el 81% de las empresas en España no estaba cumpliendo con esta cuota. Por esa razón, la tasa de desempleo en ese año entre las personas con discapacidad alcanzó la cifra del 32,2%. Y todo indica que con la pandemia el panorama laboral para este grupo ha empeorado.

¿Qué soluciones existen para cumplir con la Ley General de Discapacidad?

Debido a esta situación, organizaciones que trabajan en favor de los derechos de las personas con discapacidad como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) comenzaron a tomar medidas. Por ejemplo, el CERMI solicitó al Congreso de los Diputados una modificación en la Ley General de Subvenciones para que las empresas que no cumplieran con la Ley General de Discapacidad no pudieran recibir ayudas ni subvenciones por parte del Estado.

Otras propuestas resultan más proactivas. Por ejemplo, facilitar el acercamiento entre los potenciales empleadores y los candidatos más adecuados. En este punto, los centros especiales de empleo desempeñan un papel fundamental. Sin ir más lejos, el centro especial de empleo Vivva ofrece a las empresas una base de datos con más de 1.000 profesionales con discapacidad. Vivva acompaña a las empresas durante el proceso de selección y contratación de trabajadores con discapacidad y asesora a sus directivos para que cumplan con las responsabilidades que exige la Ley General de Discapacidad.

Muchas veces, el incumplimiento de la Ley General de Discapacidad por parte de las empresas suele ser fruto de su ignorancia. Aunque, como es obvio, el desconocimiento de dicha ley no las exime de su cumplimiento. Por esa razón, Vivva procura no solo seleccionar las personas idóneas para cada puesto, sino también informar y asesorar a las empresas para que no tengan que enfrentarse más adelante a multas y sanciones. Además Vivva ayuda a las empresas que cumplen la Ley General de Discapacidad a beneficiarse de importantes ayudas fiscales.