El Ayuntamiento de Eivissa y Fomento de Turismo presentan la gastronomía de Eivissa en Madrid

El Ayuntamiento de Eivissa y Fomento de Turismo, a través de su club de producto Eating in Ibiza, presentan la gastronomía de Eivissa en Madrid ante críticos gastronómicos y periodistas especializados.

Los chefs ganadores de los primeros premios de Gastronomía de Eivissa, otorgados por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento; Óscar Molina, del restaurante La Gaia by Óscar Molina; Paulina Mauvecín, del restaurante Eat is Life; David Reartes, del restaurante Re-Art y Pomona, y Catalina Riera, del restaurante Can Alfredo, han preparado una degustación llamada ‘Ibiza sabe a mar y tierra’ en la que se mezclan la vanguardia, el producto fresco y la cocina tradicional. También ha participado el chef del restaurante La Brisa, Ernesto Portuondo.

Al evento, organizado por NM Events in Ibiza, que ha tenido lugar en el restaurante Sa Brisa de Madrid, también han asistido la presidenta del sector de la restauración de la PIMEEF, Verónica Juan, representantes del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Ibiza, del Ministerio de Turismo y 35 periodistas especializado de diferentes medios de comunicación de ámbito nacional como la 2 de TVE, ABC, la revista Travelling, Saborea España, La Razón, Madrid in Out, Planeta Conserva o la Guía Repsol, entre otros.

La regidora de Turismo, Dessiré Ruiz, ha afirmado que el Ayuntamiento de Ibiza está trabajando en la promoción de la gastronomía de la ciudad, en la línea del trabajo que se hace desde el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, de ofrecer un recurso turístico para dar a conocer la oferta culinaria, cultural y patrimonial de las 15 ciudades.

Esta es una línea de trabajo en la que participa también Fomento de Turismo, a través de su club de producto Eating in Ibiza: "Estamos trabajando de la mano del sector de la restauración. La experiencia gastronómica es, sin duda, uno de los recuerdos más inolvidables, puesto que es uno de los grandes placeres a la hora de viajar, por este motivo, el turismo gastronómico está creciendo en los últimos años", ha afirmado la regidora de Turismo.

"Esta era una acción programada en el marco del pasado FITUR, que se aplazó debido a la situación sanitaria y que ahora hemos reprogramado para continuar con la difusión de este producto turístico que une patrimonio y gastronomía", concluye la concejala de Turismo.

El Ayuntamiento de Eivissa y Fomento de Turismo han promocionado el producto turístico gastronómico durante los últimos meses, en diferentes ferias y congresos como la ponencia celebrada, junto con el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, en la XXI edición de San Sebastián Gastronómika, uno de los congresos gastronómicos más importantes de España, en D*na Festival en Denia, dado que Denia es Ciudad Creativa de la gastronomía por la UNESCO.

Por su parte, el gerente de Fomento de Turismo, José Antonio Marí Varó, ha destacado el "importante trabajo que se realiza desde la entidad, a través de los diferentes clubes de producto. Eating in Ibiza es uno de los clubes que tiene por objetivo común estar en permanente escucha de los cambios que se producen en la industria turística de la isla, incorporando nuevas propuestas al motor de nuestra economía".

Chefs participantes en la degustación

El Ayuntamiento de Eivissa y Fomento de Turismo han contado para este acontecimiento con la sofisticada cocina vanguardista de uno de los considerados mejores chefs de España y recientemente ganador de la Estrella Michelín, Óscar Molina, chef ejecutivo del restaurante La Gaia by Óscar Molina.

También ha estado presente la maestra de la cocina tradicional ibicenca, Catalina Riera, propietaria y chef del restaurante Can Alfredo, quien ha trasladado a los comensales la Eivissa más tradicional.

Eivissa también es tierra de hortalizas, frutas y verduras y Paulina Mauvecín, chef y propietaria de Eat is Life, lo ha demostrado con su cocina sana, vegana y de kilómetro cero.

Los fogones de David Reartes, propietario y chef de los restaurantes Re-Art y Pomona, ha apostado por la cocina innovadora y moderna con rasgos de antiguas civilizaciones y siempre utilizando producto Km0.

Finalmente, el chef del restaurante Sa Brisa, Ernesto Portuondo también ha estado participando en la demostración gastronómica con un plato que fusiona el producto fresco ibicenco con las raíces internacionales.

La degustación ha consistido en un aperitivo de bienvenida, dos entrantes, dos platos principales y postre. El aperitivo ha consistido en una tapa de remolacha en escabeche dulce y hielo de coco, tomate adobado con erizos de mar, taco de atún rojo con sabayón de Txume y sal de Ibiza. También se ha preparado un crujiente de semillas con kosho de limón Ibicenco y kombucha de té, tsukemono de calabaza con vinagreta de mostaza, acompañado de caldo de cerdo negro, gamba roja ibicenca sobre taco de lechuga, guisado de guisante lágrima de Ibiza, aéreo frito con emulsión de huesos con sal y meloso de arroz de matanzas, canelón de gamba roja con chipotle, entre otros platos. De postre, un bizcocho de chocolate con chili, acompañado de mermelada de kumquat de Ibiza. Los vinos que se han probado han sido de las bodegas ibicencas de Can Rich y el pan ha sido realizado con trigo de xeixa.