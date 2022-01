Balance del Grupo Best en el año 2021 según el barómetro del agente inmobiliario 2021

La evolución del sector inmobiliario en España permite augurar una fotografía final del 2021 muy positiva. Los datos aportados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana son muy elocuentes.

Hablan de una recuperación de los precios de las propiedades en torno al 2,6 %, con respecto al año 2020. El aumento de las transacciones de compra y venta de inmuebles también ha sido evidente. El auge comenzó el marzo pasado, cuando se registró una subida del 32,4 % con respecto a marzo de 2020. El clímax llegó en mayo con un crecimiento del 107,6 % con respecto a mayo del año anterior.

Utilizando como base los datos del barómetro del agente inmobiliario 2021, la franquicia inmobiliaria del Grupo Best ha sido un ejemplo de éxito durante el 2021, año en el que ha recibido premios como el de Mejor Franquicia Inmobiliaria del Año. Los directivos de esta empresa particular personifican el optimismo con el que empieza el sector este 2022.

Recuperación de los índices prepandemia

Las cifras, que muestran una evolución positiva de los negocios de este sector en 2021, se traducen en una recuperación real. Los expertos hablan de un acercamiento a la dinámica que había en el 2019, antes de la crisis generada por la pandemia.

En agosto, el 65 % de los agentes inmobiliarios de España reportaba un incremento del 18 % de sus operaciones. La comparativa tomó como referencia el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo período del 2020. El informe fue difundido por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

Dentro de esa dinámica positiva, los estudios advierten que el público ha reaccionado favorablemente a una mayor transparencia en las empresas. La gente está entendiendo que negociar con inmobiliarias es hoy más seguro que nunca.

Lejos de una temible burbuja inmobiliaria

Un dato importante de la evolución del negocio inmobiliario es el optimismo que reina en el sector. El crecimiento positivo que se ha registrado en el año 2021 está lejos de ser el estallido característico que permita temer por una burbuja inmobiliaria. Tampoco es un efecto rebote con respecto a la inacción que se registró en el 2020, debido a las restricciones por la pandemia.

Lo que se está viendo es una recuperación del cauce normal del sector, un crecimiento cauteloso y adaptado al tamaño de la economía general de España.

Un ejemplo de este crecimiento sólido es el que muestra el Grupo Best, que ha transformado la incertidumbre del pasado año en una excusa para crecer y expandirse más que nunca, adaptándose a las necesidades actuales del mercado. Este conglomerado reúne a las firmas Best House, Best Credit y Best Services y lleva más de 30 años en el mercado inmobiliario español, ofreciendo un servicio 360 grados a sus clientes.

El Grupo Best finaliza el 2021 con un balance positivo, habiendo registrado un importante aumento de sus franquiciados y transacciones. Esto permite a la firma prever que para 2022 la evolución continuará siendo positiva y poder así compartir su esperanza con los franquiciados y clientes que confíen en su marca.