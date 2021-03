Belkyra Madrid en ABB Medicina Estética

Pensar en remodelar una parte del cuerpo como la papada, para muchos es sinónimo de dolor y de larga recuperación....

Pensar en remodelar una parte del cuerpo como la papada, para muchos es sinónimo de dolor y de larga recuperación. Pero existen tratamientos como los de Belkyra en Madrid que se han vuelto esenciales para esas personas, ya que se trata de un medicamento inyectable aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) para eliminar la grasa que se encuentra situada en la papada gracias a su principio activo hecho a base ácido desoxicólico, como se ha visto en Periódico Digital.

Adiós a la papada con belkyra

Belkyra se encuentra entre los mejores tratamientos sin cirugía, debido a que el tratamiento es muy sencillo, ya que solo se van haciendo pequeñas infiltraciones en puntos muy específicos de la papada donde se encuentra la grasa, al realizar las inyecciones, la grasa se va suprimiendo y la piel recupera su elasticidad quedando así la zona de la papada más definida.

Se trata de un tratamiento muy efectivo que acaba con la grasa situada en la papada para, y posteriormente, permite reducir la laxitud de la piel.

El tratamiento de Belkyra en Madrid ha sido avalado por clínicas de medicina estética como ABB Medicina Estética quienes recomiendan que se realicen este tipo de tratamiento en lugares de confianza.

Qué pacientes son los más indicados para este tratamiento

Como todo el mundo sabe, el rostro es la parte del cuerpo que más se muestra al exterior. Ciertas desproporciones pueden conllevar a la creación de complejos.

Es por ello por lo que gracias al tratamiento de Belkyra, hoy en día las personas que quieran eliminar la grasa subcutánea situada bajo el mentón puede eliminarla de forma decisiva, segura y no invasiva, es decir, sin pasar por quirófano.

El tratamiento de Belkyra en Madrid está indicado, principalmente, para aquellas personas que han intentado por todos los medios quitar o reducir la papada con cualquier método no invasivo, pero que no han podido lograrlo. Personas que a pesar de todo no han podido redefinir la zona del óvalo en el rostro.