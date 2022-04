Beneficios de contar con techos móviles para terrazas y bares, por Airclos

Los techos móviles se han convertido en una excelente opción para sacarle provecho a las terrazas en cualquier época del año. Estos tienen la gran ventaja de que pueden abrirse y cerrarse cuando las personas lo necesiten, por lo que la lluvia y las condiciones climáticas desfavorables, características del invierno, no son un impedimento para disfrutar de estos espacios, que suelen abundar en bares, cafés y restaurantes, entre otros negocios.

Los también llamados techos corredizos están elaborados con diferentes materiales y son fabricados en España por empresas como Airclos, la cual cuenta con 35 años de experiencia en el mercado.

5 beneficios principales de los techos móviles

Muchos negocios que cuentan con terrazas y espacios exteriores están aprovechando las ventajas que ofrecen los techos móviles. Una de las principales es que pueden diseñarse acorde a la medida de cada lugar, sin importar el tamaño del mismo.

Otra de las grandes razones para optar por un techo corredizo es que no permiten el paso del agua. Este es un aspecto muy importante para los dueños de los locales, ya que pueden recibir a sus clientes en cualquier momento, independientemente de si está lloviendo o no. Sin preocuparse de que puedan mojarse o de que se puedan dañar los bienes materiales como las mesas, las sillas, equipos electrónicos, etc.

Ciertamente, los techos móviles aíslan a las personas del clima exterior, pero no interfieren en la luminosidad, sobre todo aquellos con cubierta de cristal. Los techos corredizos pueden ser de cristal, de panel de sándwich, de policarbonato y de aluminio.

Los techos móviles de Airclos

La empresa Airclos lleva décadas diseñando, fabricando e instalando techos móviles a medida y de calidad garantizada. Entre los techos que elabora, se encuentran los de cristal, con acabado transparente, para una mejor iluminación natural, los cuales tienen varios espesores de aislamiento y resistencia a los impactos. También disponen de techos de panel de sándwich de estructura ligera y con acabado opaco en tonos blancos, anodizados, plata, bronce, mate, etc., que son ideales para quienes, por el contrario, desean impedir el paso de la luz.

Además, producen techos móviles especiales para terrazas, muy demandados por hoteles y restaurantes. Estos son herméticos, es decir, a prueba de lluvia, viento y cambios de temperatura. Además de todo lo mencionado, la empresa dispone de cubiertas motorizadas de fácil activación.

Los interesados en solicitar más información o presupuesto deben acceder a la página web de Airclos.